"Ko voli fudbal uživao je u tebi tokom svih ovih godina... Danas je tvoja poslednja utakmica u dresu tvoje reprezentacije, tvoje zemlje, i nadam se da ćeš uživati u svakoj sekundi, da će te sve današnje počasti učiniti srećnim. Nije ti samo Argentina zahvalna, ceo svet ti zahvaljuje za sve što si učinio za fudbal. Hvala ti što si učinio da još više zavolim fudbal, bila mi je čast što sam igrao protiv tebe, a još veća što sam pisao istoriju pored tebe. HVALA", napisao je Nejmar.