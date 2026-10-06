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Poruke već stižu sa svih strana, među njima i od njegovog bivšeg saigrača Nejmara.

Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Jedan od najboljih, po mnogima i najbolji fudbaler svih vremena se nakon Svetskog prvenstva odigranog u SAD oprašta od dresa reprezentacije.

Odigraće poslednju utakmicu za Argentinu protiv reprezentacije Benina, a spektakl je definitivno zagarantovan.

Brazilac je poslao Mesiju vrlo emotivnu poruku:

"Ko voli fudbal uživao je u tebi tokom svih ovih godina... Danas je tvoja poslednja utakmica u dresu tvoje reprezentacije, tvoje zemlje, i nadam se da ćeš uživati u svakoj sekundi, da će te sve današnje počasti učiniti srećnim. Nije ti samo Argentina zahvalna, ceo svet ti zahvaljuje za sve što si učinio za fudbal. Hvala ti što si učinio da još više zavolim fudbal, bila mi je čast što sam igrao protiv tebe, a još veća što sam pisao istoriju pored tebe. HVALA", napisao je Nejmar.

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