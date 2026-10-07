POSLEDNJI TANGO, POSLEDNJI GOL! Pogledajte kako je čudesni Mesi stavio tačku na reprezentativnu karijeru! (VIDEO)
- Lionel Mesi je poslednji put igrao za Argentinu i u pobedi nad Beninom od 3:0 upisao gol i dve asistencije.
- Asistirao je Nikolasu Otamendiju i Niku Pazu, a potom je u 70. minutu pogodio iz penala za konačnih 3:0.
- To je bio njegov 126. gol u reprezentaciji, uz trofeje sa Argentinom: Svetsko prvenstvo, dve Kopa Amerike i Finalisimu.
Poslednji tango argentinskog mađioničara sa loptom završen je baš onako kako dolikuje njegovoj karijeri - golom, asistencijama i velikom pobedom Gaučosa.
Lionel Mesi je u noći između utorka i srede poslednji put obukao dres Argentine i stavio tačku na više od dve decenije dugu reprezentativnu priču. Gaučosi su savladali Benin sa 3:0, a kapiten je još jednom pokazao zbog čega je njegovo ime zauvek upisano u istoriju argentinskog fudbala.
Mesi je prvo asistirao Nikolasu Otamendiju za vodeći pogodak, potom je pronašao Nika Paza za drugi gol, a onda je u 70. minutu došao trenutak koji će zauvek ostati zabeležen – poslednji Mesijev gol za Argentinu.
Sa bele tačke nije bilo dileme. Mesi je mirno preuzeo odgovornost, sačekao pravi trenutak i poslao loptu u mrežu za 3:0.
Bio je to 126. gol u reprezentativnom dresu i poslednji potpis čoveka koji je Argentini doneo Svetsko prvenstvo, dve Kopa Amerike i Finalisimu.
Pogledajte poslednji gol Lionela Mesija u dresu Argentine: