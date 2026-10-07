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Poslednji tango argentinskog mađioničara sa loptom završen je baš onako kako dolikuje njegovoj karijeri - golom, asistencijama i velikom pobedom Gaučosa.

Lionel Mesi je u noći između utorka i srede poslednji put obukao dres Argentine i stavio tačku na više od dve decenije dugu reprezentativnu priču. Gaučosi su savladali Benin sa 3:0, a kapiten je još jednom pokazao zbog čega je njegovo ime zauvek upisano u istoriju argentinskog fudbala.

1/12 Vidi galeriju Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Mesi je prvo asistirao Nikolasu Otamendiju za vodeći pogodak, potom je pronašao Nika Paza za drugi gol, a onda je u 70. minutu došao trenutak koji će zauvek ostati zabeležen – poslednji Mesijev gol za Argentinu.

Sa bele tačke nije bilo dileme. Mesi je mirno preuzeo odgovornost, sačekao pravi trenutak i poslao loptu u mrežu za 3:0.

Bio je to 126. gol u reprezentativnom dresu i poslednji potpis čoveka koji je Argentini doneo Svetsko prvenstvo, dve Kopa Amerike i Finalisimu.

Pogledajte poslednji gol Lionela Mesija u dresu Argentine: