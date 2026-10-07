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Lionel Mesi završio je reprezentativnu karijeru i u poslednjem meču za Argentinu namestio je dva, a dao jedan gol protiv Benina i oprostio se pobedom (3:0).

1/12 Vidi galeriju Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Mesi je u reprezentaciji Argentine proveo tačno 21 godinu, jedan mesec i 20 dana! Debitovao je protiv Mađarske u gostima, 17. avgusta 2005. godine, a njegov debi je bio doslovno debi iz pakla! Veče koje se iz snova pretvorilo u Mesijev košmar zbog jedne bizarne situacije. Šta se zapravo desilo?

Lionel Mesi je 17. avgusta 2005. godine prvi put obukao dres seniorske reprezentacije Argentine. Umesto početka jedne velike reprezentativne priče, njegov debi protiv Mađarske ostao je upamćen po neverovatnom incidentu.

On je tada imao samo 18 godina i ušao je u igru u 63. minutu prijateljske utakmice u Budimpešti umesto Lisandra Lopeza. Međutim, na terenu je proveo svega 47 sekundi.

Nakon jednog duela sa mađarskim reprezentativcem Vilmošem Vančakom, Mesi je dobio crveni karton i morao je da napusti teren gotovo odmah nakon što je ušao u igru.

Argentina je tu utakmicu ipak dobila rezultatom 2:1, ali je Mesijev debi ostao u senci bizarnog isključenja.

Malo ko je tada mogao da pretpostavi da će taj 18-godišnjak postati jedan od najvažnijih fudbalera u istoriji Argentine. U godinama koje su usledile, Mesi je za "gaučose" odigrao 208 utakmica, postao kapiten i predvodio reprezentaciju do najvećih trofeja.

Lionel Mesi Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Kruna njegove reprezentativne karijere stigla je na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, kada je Argentina osvojila titulu svetskog prvaka, dok je Mesi proglašen za najboljeg igrača turnira.

Od debija protiv Mađarske do statusa legende i oproštaja prošlo je više od dve decenije. A sve je počelo jednim nastupom koji je trajao manje od minuta.

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