SRBIJA IMA 2,25 MILIONA RAZLOGA DA OSTANE U "A" DIVIZIJI LIGE NACIJA! I - to nije sve! Evo i svih detalja!
Srpska sportska javnost gotovo se pomirila sa time da će reprezentacija Srbije napustiti A diviziju Lige nacija.
Ali, mnogo je važno za Orlove da u naredne dve utakmice spasu čast i po svaku cenu sačuvaju status u elitnoj diviziji evropskog fudbala.
Meč protiv Holandije kao putokaz
Na utakmici protiv Holandije videlo se da srpska reprezentacija u mladim fudbalerima ima ozbiljan potencijal i zalog, koji bi mogao da donese bolju budućnost. Nije tim selektora Veljka Paunovića bio u podređenom položaju do 65. minuta, kada je selektor napravio ključne greške i iz igre izveo Aleksandra Stankovića, Lazara Samardžića i Stefana Gudelja. Dotad, Orlovi su bili ravnopravan rival Holanđanima, čak i pretili njihovom golu.
Upravo sve navedeno daje za pravo Srbiji da se nada najboljem u naredna dva duela, protiv Nemačke u Beogradu 13. novembra i Grčke u Volosu tri dana kasnije. Sa šest bodova, ili makar četiri Orlovi bi mogli da se nadaju opstanku u A diviziji, i to kroz baraž.
Finansijski aspekat igranja u elitnom rangu Lige nacija nije zanemraljiv, jer FSS donosi 2.250.000 evra za svako učešće.
Finansije i napredak
A, Srbija je već drugi put zaredom učesnik A divizije, u koju nas je doveo bivši selektor Dragan Stojković, a onda i kroz baraž protiv Austrije sačuvao status. Ukupno, FS Srbije je od Lige nacija samo za učešće zaradio 4.500.000 evra. Ozbiljan novac. I zato bi bilo mnogo važno da Orlovi sačuvaju status koji trenutno imaju.
Sportski aspekt sa druge strane nije nimalo zanemarljiv. U utakmicama protiv najjačih reprezentacija Evrope srpski fudbaleri, posebno oni mladi dobijaju priliku da se izmere sa najboljima, a to mnogo znači. Kako na sticanju samopouzdanja, tako i na iskustvu. Napredovati se može jedino ako se meriš sa najboljima, a to je Srbiji u ovom trenutku neophodno, s obzirom na veliki broj mladih i kvalitetnih igrača koji kucaju na vrata A reprezentacije.
Vredni bonusi i moguć baraž sa BiH
Da podsetimo, igranje u B diviziji Lige nacija donosi 1.500.000, u C diviziji 1.125.000, te u D diviziji 750.000 evra. Svaki pobednik grupe dobija još toliko novca. Posebno je velika zarada u A diviziji, a Portugal kao pobednik prethodne Lige nacija 2024/2025 ukupno je zaradio 12.753.000 evra, uključujući osnovnu naknadu, bonus za prvo mesto u grupi, prihod od ulaznica i nagrade za završnicu.
Bez obzira što Srbija ima četiri poraza u Ligi nacija, realno može da sačuva status u elitnoj A diviziji. Direktno u B diviziju Lige nacija preseliće se dve najslabije reprezentacije, a kao dve selekcije sa najslabijim učinkom od četvrtoplasiranih, kotiraju se Češka i Turska. Njihova gol-razlika slabija je nego Srbije, pa će u poslednja dva kola biti interesantna trka između te tri reprezentacije.
Nazire se i ko bi bili potencijalni protivnici Srbije u baražu za opstanak u B diviziji Lige nacija, a trenutna projekcija je da je moguć duel sa BiH. Kao potencijalni protivnici Srbije u baražu trenutno figuriraju još Škotska ili Slovenija, Mađarska ili Ukrajina i Republika Irska.