Slušaj vest

Srpska sportska javnost gotovo se pomirila sa time da će reprezentacija Srbije napustiti A diviziju Lige nacija.

Ali, mnogo je važno za Orlove da u naredne dve utakmice spasu čast i po svaku cenu sačuvaju status u elitnoj diviziji evropskog fudbala.

Veljko Paunović selektor fudbalske reprezentacije Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Meč protiv Holandije kao putokaz

Na utakmici protiv Holandije videlo se da srpska reprezentacija u mladim fudbalerima ima ozbiljan potencijal i zalog, koji bi mogao da donese bolju budućnost. Nije tim selektora Veljka Paunovića bio u podređenom položaju do 65. minuta, kada je selektor napravio ključne greške i iz igre izveo Aleksandra Stankovića, Lazara Samardžića i Stefana Gudelja. Dotad, Orlovi su bili ravnopravan rival Holanđanima, čak i pretili njihovom golu.

Upravo sve navedeno daje za pravo Srbiji da se nada najboljem u naredna dva duela, protiv Nemačke u Beogradu 13. novembra i Grčke u Volosu tri dana kasnije. Sa šest bodova, ili makar četiri Orlovi bi mogli da se nadaju opstanku u A diviziji, i to kroz baraž.

Finansijski aspekat igranja u elitnom rangu Lige nacija nije zanemraljiv, jer FSS donosi 2.250.000 evra za svako učešće.

1/13 Vidi galeriju Holandija - Srbija, Liga nacija 4.10.2026 Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mario Hommes / DeFodi Images / Profimedia

Finansije i napredak

A, Srbija je već drugi put zaredom učesnik A divizije, u koju nas je doveo bivši selektor Dragan Stojković, a onda i kroz baraž protiv Austrije sačuvao status. Ukupno, FS Srbije je od Lige nacija samo za učešće zaradio 4.500.000 evra. Ozbiljan novac. I zato bi bilo mnogo važno da Orlovi sačuvaju status koji trenutno imaju.

Sportski aspekt sa druge strane nije nimalo zanemarljiv. U utakmicama protiv najjačih reprezentacija Evrope srpski fudbaleri, posebno oni mladi dobijaju priliku da se izmere sa najboljima, a to mnogo znači. Kako na sticanju samopouzdanja, tako i na iskustvu. Napredovati se može jedino ako se meriš sa najboljima, a to je Srbiji u ovom trenutku neophodno, s obzirom na veliki broj mladih i kvalitetnih igrača koji kucaju na vrata A reprezentacije.

Jedan od boljih u timu Srbije protiv Holandije - Lazar Samardžić Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Vredni bonusi i moguć baraž sa BiH

Da podsetimo, igranje u B diviziji Lige nacija donosi 1.500.000, u C diviziji 1.125.000, te u D diviziji 750.000 evra. Svaki pobednik grupe dobija još toliko novca. Posebno je velika zarada u A diviziji, a Portugal kao pobednik prethodne Lige nacija 2024/2025 ukupno je zaradio 12.753.000 evra, uključujući osnovnu naknadu, bonus za prvo mesto u grupi, prihod od ulaznica i nagrade za završnicu.

Bez obzira što Srbija ima četiri poraza u Ligi nacija, realno može da sačuva status u elitnoj A diviziji. Direktno u B diviziju Lige nacija preseliće se dve najslabije reprezentacije, a kao dve selekcije sa najslabijim učinkom od četvrtoplasiranih, kotiraju se Češka i Turska. Njihova gol-razlika slabija je nego Srbije, pa će u poslednja dva kola biti interesantna trka između te tri reprezentacije.

Nazire se i ko bi bili potencijalni protivnici Srbije u baražu za opstanak u B diviziji Lige nacija, a trenutna projekcija je da je moguć duel sa BiH. Kao potencijalni protivnici Srbije u baražu trenutno figuriraju još Škotska ili Slovenija, Mađarska ili Ukrajina i Republika Irska.