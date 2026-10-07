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Lionel Mesi oprostio se od reprezentacije Argentine na spektakularan način, ali je odmah nakon utakmice protiv Benina viđena scena koja je privukla ogromnu pažnju javnosti.

Argentina je pred više od 85.000 navijača savladala Benin sa 3:0, a Mesi je na svom poslednjem meču za nacionalni tim postigao gol i upisao dve asistencije. Posle završetka susreta usledili su zagrljaji, pozdravi i emotivni trenuci sa saigračima i protivnicima.

1/12 Vidi galeriju Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

A onda - neprijatna situacija.

Jedan fudbaler Benina prišao je Mesiju sa telefonom u ruci, očigledno želeći da napravi selfi sa jednom od najvećih zvezda svetskog fudbala. Međutim, Argentinac nije želeo da se zaustavi.

Mesi je pokušao da nastavi svojim putem, dok je igrač Benina nastavljao da ide za njim i pokušavao da dobije fotografiju. U jednom trenutku Argentinac ga je odmakao od sebe i nastavio dalje, vidno želeći da ostane u svom trenutku oproštaja.

Snimak je odmah postao hit!

Na društvenim mrežama scena je izazvala brojne reakcije. Jedni su stali na Mesijevu stranu i poručili da je imao pravo da u miru proživi poslednje trenutke u dresu Argentine, dok su drugi smatrali da je mogao da izdvoji nekoliko sekundi za igrača koji je samo želeo uspomenu sa fudbalskom legendom.

Inače, Mesi je tokom čitave večeri pokazivao veliko poštovanje prema reprezentativcima Benina. Pre utakmice su mu čak uručili posebne poklone, a tokom meča viđene su brojne scene prijateljstva između igrača dve reprezentacije.

Ipak, posle poslednjeg sudijskog zvižduka, kada je trebalo da usledi veliko emotivno finale Mesijeve reprezentativne karijere, jedan selfi pokušaj pretvorio se u scenu o kojoj sada bruji svet.