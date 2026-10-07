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Sportski centar Partizana sada ima novi teren i on je posvećen legendarnom napadaču Andriji Delibašiću.

FK Partizan otvorio teren posvećen Andriji Delibašiću Foto: Kurir Sport

Slika legendarnog napadača biće motiv svim fudbalerima, a pogledajte i detalje sa otvaranja ovog terena.

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