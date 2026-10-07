Fudbal
PARTIZAN OTVORIO TEREN POSVEĆEN ANDRIJI DELIBAŠIĆU: Slika legendarnog napadača kao motiv svim fudbalerima!
- Partizan je u Sportskom centru otvorio novi teren posvećen Andriji Delibašiću.
- Slika legendarnog napadača postavljena je kao motiv fudbalerima na tom terenu.
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Sportski centar Partizana sada ima novi teren i on je posvećen legendarnom napadaču Andriji Delibašiću.
FK Partizan otvorio teren posvećen Andriji Delibašiću Foto: Kurir Sport
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Slika legendarnog napadača biće motiv svim fudbalerima, a pogledajte i detalje sa otvaranja ovog terena.
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