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Mihajlo Cvetković ostavio je odličan utisak u dresu Srbije, a posle reprezentativne akcije njegovo ime sve glasnije odjekuje i u Belgiji.

Devetnaestogodišnji napadač krunisao je sjajne partije prvencem za "Orlove", a belgijski mediji sada imaju samo reči hvale za mladog Srbina.

Cvetković je zatresao mrežu Holandije u Ajndhovenu, iako je Srbija na kraju poražena rezultatom 2:1. Njegov pogodak, međutim, nije prošao nezapaženo.

Naprotiv - Belgijanci su odmah počeli da pričaju o mladom Srbinu.

"Upravo ono što je Anderlehtu potrebno"

Anderleht već neko vreme ima ozbiljan problem sa realizacijom. Posle prvih sedam prvenstvenih utakmica briselski klub postigao je samo sedam golova, pa svaki razlog za optimizam ima posebnu težinu.

Belgijski mediji sada upravo Cvetkovića vide kao jednog od igrača koji bi mogli da donesu ono što Anderlehtu trenutno nedostaje - golove.

"Anderleht onlajn" posebno je izdvojio reprezentativce koji su tokom pauze pokazali da imaju osećaj za pogodak.

Danilo Sikan bio je strelac za Ukrajinu, Cvetković je pogodio protiv Holandije, dok je Taufik Bentajeb debitovao za Maroko.

Belgijanci su u tome prepoznali odličnu vest za Anderleht.

1/5 Vidi galeriju Mihajlo Cvetković na utakmici protiv Holandije Foto: SONNY LENSEN/ANP

Prvenac za Srbiju doneo mu dodatno samopouzdanje

I "VoetbalNieuws" posvetio je pažnju Cvetkovićevom povratku u klub, uz ocenu da će mu prvi pogodak u dresu Srbije sigurno značiti na psihološkom planu.

Mladi napadač sada u Brisel stiže sa dodatnim samopouzdanjem, ali i sa još većim očekivanjima.

Anderleht će u narednom periodu imati zgusnut raspored, zbog čega će mu biti potrebna veća efikasnost. Belgijski mediji zato posebno naglašavaju da Cvetković i ostali napadači moraju da prenesu reprezentativnu formu i na klupski nivo.

Pogodak koji je oduševio i Slovence

Cvetkovićev nastup nije privukao pažnju samo u Belgiji.

Slovenačka "Nogomania" takođe je pisala o mladom Srbinu, posebno ističući činjenicu da je u Ajndhoven stigao kao jedan od najmlađih i najmanje iskusnih reprezentativaca Srbije, a utakmicu završio kao strelac.

Način na koji je postigao gol dodatno je privukao pažnju.

Posle centaršuta Alekse Terzića, Cvetković je odlično reagovao u skoku, nadvisio Teuna Kopmajnersa i glavom poslao loptu u mrežu Holandije.

Za 19-godišnjaka koji tek gradi reprezentativnu karijeru – veliki trenutak.

Od Čukaričkog do velikih očekivanja u Briselu

Cvetković je ponikao u omladinskoj školi Čukaričkog, a u Belgiji je već označen kao jedan od najzanimljivijih mladih igrača Anderlehta.

Sada je dobio i ono što svaki mlad napadač želi - prvenac za A reprezentaciju.

Gol protiv Holandije došao je u velikom trenutku, a reakcije iz Belgije pokazuju da se od njega sada očekuje još više.

Anderleht traži golove.

Cvetković se u klub vraća sa samopouzdanjem.

A sada je na mladom Srbinu da pokaže da pogodak protiv Holandije nije bio samo bljesak, već najava onoga što tek sledi.