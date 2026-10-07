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Pred velikim brojem novinara, Jugović je govorio o budućnosti kluba, a prvi čovek Dragoljub Zbiljić zahvalio mu se što je izabrao baš Vojvodinu za svoju prvu stanicu po povratku u srpski fudbal.

Prisutnima se najpre obratio član UO Ljubomir Apro.

– Veliko igračke ime, u velikom klubu, trofejni igrač u trofejnom klubu. Čini mi se da je to kompatibilno. Od Vladimira Jugovića očekujemo da doprinos da se Vojvodina pozicionira na mapi evropskih klubova. Do sada smo pričali o ciljevima, koji su bili plasman u Evropu i finale Kupa Srbije, a sada smo podigli tu lestvicu i želimo da se borimo za trofeje i da igramo grupnu fazu evropskih takmičenja. Sa Jugovićem mislim da to Vojvodini i pripada. On nije novo lice u našem klubu, već duže vreme je sa nama i mislim da je to jedan od razloga što je prihvatio ponudu da postane spoprtski direktor.

Dragoljub Zbiljić se zahvalio i lično i u ime kluba što je došao u Vojvodinu.

– Moram da kažem da sam kao Srbin i sportski radnik presrećan što je jedno takvo fudbalsko ime i pre svega čovek moralnih i stručnih kvaliteta, da se vraća u srpski fudbal. Posebno sam srećan što biti prvi čovek sportskog sektora FK Vojvodina. Verujem da je ovo danas jedna nova stranica našeg kluba jer je ovo postavljeno na maksimalan nivo i smatram da je ovo danas završetak prve faze rekonstrukcije kluba koji je započet 2022. godine. Sa ovakvim autoritetom možemo da kažemo da sanjamo neke nove snove, da igramo u Ligi Evrope, pa i u Ligi šampiona, naravno, pričamo o dugoročnim planovima. Cilj je da unapredimo klince, da napravimo prohodnost ka prvom timu, sve što Vladimir već vidi. On je godinu dana bio na poziciji mog prvog savetnika, dugo je snimao sve i moram da kažem da pregovori nisu bili laki. I tu uopšte ne pričamo o finansijskom delu, jednostavno, trebalo je ubediti jednog takvog čoveka koji živi na relaciji Monako-Beč da se preseli u Srbiju i da se prihvati ovakvog posla. Zahvaljujem mu se u lično ime i u ime kluba – rekao je Zbiljić.

Dragoljub Zbiljić se nadovezao uz opasku da će u Crvenoj zvezdi sigurno da se ljute i da očekuju odgovor i borbu na terenu do kraja sezone.

– Verovatno će da se ljute, ali ovo je poziv za sve klubove u Srbiji da će morati da se podignu na viši nivo. Vojvodina postavlja standarde, mi nastavljamo svoj rad dalje, ovo je akademija na visokom nivou, imaćemo profesore engleskog, bontona, spremamo ih na velike izazove, za evropske klubove i za reprezentaciju. KAda biste videli kakve smo ponude za naše mlade u ovom prelaznom roku, a koliko ćemo tek da odbijamo na zimu, ali smo svesni svega što radimo. Mi imamo taj mikrociklus pa ciklus, kada budemo prodavali, prodavaćemo gotov proizvod sa jednom kulturom bavljenja svojim telom 24 sata 365 dana u godini. Pozivam i sve ostale klubove da isprate taj trend, jer mi se to svidelo kod Vladimira Jugovića, koji će pratiti rad naših pozajmljenih igrača, u Vršcu i Boru. Sigurno da će se u Zvezdi ljutiti, ali nema veze, očekujemo odgovor, neka dovedu boljeg i neka na terenu pokažu ko je bolji. Uskoro će i taj derbi u Novom Sadu i dobrodošli su svi.

1/9 Vidi galeriju Dragoljub Zbiljić Foto: FK Vojvodina, Zajednica klubova Super i Prve lige Srbije

Zbiljić je otkrio još neke detalje pregovora sa tog „neformalnog“ ručka.

– Nisam imao dilemu da je Vlada Jugović taj koga ja želim na duge staze. Taj ručak nije bio neformalan i tada i sada mi je velika čast što možemo da razgovaramo. Ja sam ga pitao jednostavno kako da vratimo Vladimira u srpski fudbal. Jer smo kaskali, a Vladimir je neko sa kim nam je čast da sarađujemo i čast nam je što je sa nama.

Dragoljub Zbiljić je potom govorio o konkretnim planovima kada je u pitanju transfer politika.

– Definicija vizionara je da vidite nešto što drugi ne vide. Ja sad mogu da vam kažem da će naši igrači da vrede više nego bilo koji Afrikanac u našoj ligi. Mi ćemo puniti budžet prodajom jednog, dva ili najviše tri igrača, ali hoćemo da nam to donosi 25 do 30.000.000 evra. Nećemo više da prodajemo 10-15 igrača na kilu, niti da ih tako dovodimo. Možda tako zvuči surovo, ali tako jeste. Marko Jovanović je odradio odličan posao u okolnostima u kojima se naš klub nalazio i ja mu skidam kapu, jer je napravio temelj. Ali mi smo sada porasli i imamo u našem prvom timu igrače koji vrede po nekoliko miliona evra, u omladincima imamo igrače iste te vrednosti. I moramo da im napravimo tu prohodnost i zato nije slučajno izabran ni Marko Savić. U prijateljskoj utakmici sa Politehnikom, mogli ste da vidite kako izgleda David Milovanović u seniorskom fudbalu. Držao je čas 20 minuta, a onda je sutradan rešio derbi sa Partizanom za omladince. Da li on vredi 10, 15 ili 20.000.000 evra, mi ne znamo, ali ne želimo da on vredi manje od 10. Ako budemo sa njim radili kako treba, svi smo na testu, prvo sportski direktor, pa svi nadole. U infrastrukturu smo dali 3.000.000 evra da bi takve talente mogli da razvijamo. Pomenuo sam samo Milovanovića, ali moram i Damjana Đokanovića koji je prihvatio da ode u Bor, kao mladi reprezentativac, trenira, radi i dokazuje i traži svoju šansu da se vrati. Cela ideja je da prodajemo 2-3 igrača godišnje, da razvijamo klince i to je tu. Imamo dovoljno autoriteta na svim pozicijama, posebno sada sa Vladom Jugovićem. Ako sa njim sve uradimo kako treba, ovaj klub ima sa njim budućnost narednih 50 godina. Da ne budemo u situaciju u kojoj smo bili 2017. ili 2022. godine.