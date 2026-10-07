Fudbal
SRPSKI FUTSAL VIKEND O KOM SE PRIČA! Na petoparcu, četvrta epizoda: Derbi do derbija, drama, preokreti, tenzija... (VIDEO)
- Vikend u Prvoj i Drugoj futsal ligi Srbije doneo je mnogo uzbuđenja, a Denis Inajetović i Žarko Sokić analizirali su sve utakmice u četvrtoj epizodi emisije 'Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom'.
- U emisiji je viđenje spornih situacija dao i bivši FIFA sudija Damir Radović, koji je komentarisao pojedine odluke arbitara.
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Vikend za nama doneo je puno uzbuđenja u Prvoj i Drugoj futsal ligi Srbije, a u četvrtoj epizodi emisije "Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom", Denis Inajetović i Žarko Sokić analizirali su sve utakmice u svom prepoznatljivom stilu.
Pored toga, kontaktirali su i stručnog konsultanta i bivšeg FIFA sudiju, Damira Radovića, koji se osvrnuo na pojedine odluke arbitara, a na kraju su najavili i narednu rundu. Rubrika Denisove anegdote ponovo će svima izmamiti osmehe na lice, a evo i cele emisije!
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