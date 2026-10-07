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Vikend za nama doneo je puno uzbuđenja u Prvoj i Drugoj futsal ligi Srbije, a u četvrtoj epizodi emisije "Na petoparcu sa Denisom i Žarhofom", Denis Inajetović i Žarko Sokić analizirali su sve utakmice u svom prepoznatljivom stilu.

Pored toga, kontaktirali su i stručnog konsultanta i bivšeg FIFA sudiju, Damira Radovića, koji se osvrnuo na pojedine odluke arbitara, a na kraju su najavili i narednu rundu. Rubrika Denisove anegdote ponovo će svima izmamiti osmehe na lice, a evo i cele emisije!

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