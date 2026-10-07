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Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi mogao bi posle jednogodišnje pauze da se ponovo vrati trenerskom poslu pošto je prema pisanju "Max-sporta" u pregovorima sa Los Anđelesom.

Iako se prethodnih meseci dovodio u vezu sa Škotskom, Južnom Korejom, ali i klupom bugarskog Ludogoreca, Stojković je u ovom trenutku najbliži preuzimanju kluba u MLS ligi.

Isti izvor podseća da se regularni deo sezone u ovom šampionatu završava za tačno mesec dana posle čega sledi pauza za reprezentaciju pa početak pleja-ofa i veliko finale zakazano za 18. decembar.

Dragan Stojković Piksi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kako se navodi, incijalni kontakti su već uspostavljeno i Stojković se sprema za ključan sastanak u Majamiju gde bi trebalo da bude sve utanačeno.

Los Anđeles je trenutno šestoplasirani na Zapadu, ali je u seriji od tri meča bez pobede što ga stavlja u sve težu poziciju pred nadolazeće mečeve.

Naredni duel igraju u nedelju na domaćem terenu protiv Vankuvera, a do kraja sezone očekuje ih još šest utakmica, među kojima je i gradski derbi sa Los Anđeles Galaksijem 26. oktobra.

Kurir sport / Sportske.netNe propustite

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Zagrljaj Džake i Piksija Izvor: Kurir