PIKSI SE KONAČNO VRAĆA TRENERSKOM POSLU?! Poznato je sa kim pregovara bivši selektor Srbije!
Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi mogao bi posle jednogodišnje pauze da se ponovo vrati trenerskom poslu pošto je prema pisanju "Max-sporta" u pregovorima sa Los Anđelesom.
Iako se prethodnih meseci dovodio u vezu sa Škotskom, Južnom Korejom, ali i klupom bugarskog Ludogoreca, Stojković je u ovom trenutku najbliži preuzimanju kluba u MLS ligi.
Isti izvor podseća da se regularni deo sezone u ovom šampionatu završava za tačno mesec dana posle čega sledi pauza za reprezentaciju pa početak pleja-ofa i veliko finale zakazano za 18. decembar.
Kako se navodi, incijalni kontakti su već uspostavljeno i Stojković se sprema za ključan sastanak u Majamiju gde bi trebalo da bude sve utanačeno.
Los Anđeles je trenutno šestoplasirani na Zapadu, ali je u seriji od tri meča bez pobede što ga stavlja u sve težu poziciju pred nadolazeće mečeve.
Naredni duel igraju u nedelju na domaćem terenu protiv Vankuvera, a do kraja sezone očekuje ih još šest utakmica, među kojima je i gradski derbi sa Los Anđeles Galaksijem 26. oktobra.
Kurir sport / Sportske.netNe propustite