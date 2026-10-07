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Čuveni Italijan je smenjen nakon četiri kola u Ligi nacija i nakon što Turska nije osvojila ni bod.

Turska je protiv Francuske kod kuće poražena rezultatom 0:1, zatim protiv Italije rezultatom 1:4, a onda je gostovala Belgiji i izgubila rezultatom 3:0, da bi na kraju nedavno završenog okupljanja nacionalnih timova Italija bila bolja rezultatom 3:1.

Turska će u novembru igrati kod kuće protiv Belgije i u gostima sa Francuskom, a na tim utakmicama bi ekipu trebalo da vodi novi selektor.

1/6 Vidi galeriju Selektor reprezentacije Turske - Vićenco Montela Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia

Vinćenco Montela je reprezentaciju Turske vodio od septembra 2023. godine, a ova reprezentacija je igrala četvrtfinale Evropskog prvenstva 2024. godine, dok je na Svetsku prvenstvu održanom ove godine ekipa podbacila i osvojila samo tri boda u grupi sa SAD, Australijom i Paragvajom.

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