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Silva je završio profesionalnu karijeru u julu 2023. godine, nakon što je nastupao za Real Sosijedad, ali će sada ponovo obuti kopačke i zaigrati u prvenstvu Hong Konga.

"Zvanično objavljujemo da se legendarni španski vezista David Silva pridružio ekipi Suprem Ša Tin. Uskoro će stići u Hong Kong, priključiti se treninzima i raditi na dostizanju optimalne fizičke forme pre nego što debituje", saopštio je klub, a prenela Marka.

Silva je potvrdio da se raduje novom izazovu.

"Veoma sam srećan što sam se pridružio Suprem Ša Tinu i jedva čekam da dođem u Hong Kong, upoznam kulturu i ljude, ali i uživam u fudbalu. Radujem se dolasku i vidimo se uskoro", poručio je Silva.

1/7 Vidi galeriju David Silva Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, AP, Reuters

Španac je profesionalnu karijeru završio sa 37 godina, nakon što je doživeo tešku povredu prednjeg ukrštenog ligamenta. Odluku o povlačenju objavio je 27. jula 2023. godine, posle dve decenije provedene u profesionalnom fudbalu.

Silva je tokom karijere osvojio Svetsko prvenstvo i dve titule prvaka Evrope sa reprezentacijom Španije.

Sa Mančester sitijem osvojio je četiri titule Premijer lige, pet Liga kupova, dva FA kupa i tri Komjuniti šilda. Sa Valensijom i Real Sosijedadom osvojio je po jedan Kup kralja.

Za reprezentaciju Španije odigrao je 125 utakmica i postigao 35 golova, a sada će imati priliku da se vrati na teren u prvenstvu Hong Konga.