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Španski novinar Roberto Gomez otkrio je u emisiji „La Tribu“ na Radio Marki ko bi trebalo da deli pravdu u jednom od najvećih fudbalskih mečeva na svetu. Prema njegovim informacijama, glavni sudija biće Ernandez Ernandez.

Ta informacija odmah je izazvala reakciju voditelja Raula Varele.

„Pa, to su loše vesti“, poručio je Varela.

Marka navodi da se Gomez potom našalio na račun mogućnosti da bi zbog reakcija javnosti moglo da dođe do promene odluke.

„Sada počinje kampanja da se to spreči. Pa, sutra bi to mogao da bude Fran Soto...“, rekao je Gomez, aludirajući na mogućnost promene delegiranja.

Varela, međutim, nije krio da nije oduševljen izborom Ernandeza Ernandeza. Posebno je istakao njegove ranije nastupe u utakmicama između Barselone i Reala.

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„Ne volim ga kao sudiju i ne sviđa mi se njegov učinak u utakmicama Klasika. Smatram da je to potpuno nepotrebno. Mislim da je to pogrešna odluka“, rekao je Varela.

Gomez mu je na to kratko odgovorio:

„Upravo si sve upropastio.“

Kada je upitan koga bi više voleo da vidi kao glavnog arbitra El Klasika, Varela je izdvojio nekoliko imena.

„Više bih voleo Martineza Munuera, na primer. Mnogo mi se sviđa taj sudija“, rekao je voditelj.

Potom je pomenuo i De Burgosa Bengoetčeu, za koga je imao samo reči hvale.

„On je dobar čovek i dobar sudija“, dodao je Varela.

U svakom slučaju, izbor arbitra već je izazvao polemike u španskoj javnosti, iako do najveće utakmice španskog fudbala ima još vremena.

Barselona u susret ulazi kao lider prvenstva. Posle sedam kola ima maksimalnih 21 bod, dok je Real Madrid četvrti sa 15 bodova.