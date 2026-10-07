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Eskalacija tenzija u svlačionici Reala dostigla je vrhunac, odnos između šefa struke Žozea Murinja i prve zvezde ekipe Kilijana Mbapea opasno je uzdrman!

Gnev navijača i uprave Madriđana tinja još od kraja septembra, kada se francuski napadač povredio na reprezentativnoj dužnosti protiv Turske. Umesto strogog mirovanja i rehabilitacije, društvene mreže preplavili su snimci Mbapeovog burnog noćnog provoda u Parizu sa glumicom Ester Esposito, kao i kadrovi na kojima povređen vozi bicikl po švajcarskim Alpima.

1/4 Vidi galeriju Povreda Mbapea na meču protiv Turske Foto: Fatih Erdogdu / Zuma Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Zbog serije ovih neprofesionalnih ispada, portugalski stručnjak je odlučio da preuzme stvar u svoje ruke.

Kako ekskluzivno prenosi kultna španska emisija El Chiringuito, Murinjo je bez uvijanja i pred celim timom očitao surovo predavanje Francuzu tokom doručka u klupskom trenažnom centru, stavivši mu do znanja da se takvo ponašanje u Realu neće tolerisati.

- Tokom doručka u klupskom kompleksu, Murinjo je prišao Mbapeu i žestoko ga izribao uz sočne psovke. Portugalac mu je otvoreno poručio: "Napolju ću te braniti pred novinarima kad god me budu pitali, ali ovde unutra te neću braniti, tako se ne ponaša - preneli su Španci.