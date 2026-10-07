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Milovanović je ostavio fantastičan utisak na prijateljskom meču sa Politehnikom, kada je u finišu meča dobio priliku na “Karađorđu”.

– Bilo je zaista fenomenalno zaigrati za prvi tim na “Karađorđu”. Bio sam jako motivisan i imao sam veliku želju za dokazivanjem. Prelep je osećaj igrati pred Vošinim navijačima i jedva čekam da se to ponovi – počeo je priču David Milovanović.

Samo dan kasnije usledio je novi izazov. Omladinci Vojvodine ostvarili su veliku pobedu nad Partizanom, a Milovanović je bio jedan od junaka tog trijumfa, pošto je postigao gol i upisao asistenciju. Da je paklen ritam – jeste, ali kada se završi sve uspešno, umor se zaboravlja.

– Bilo je naporno, ali uspešno smo završili oba meča i to je najvažnije. Imao sam i dodatnu motivaciju na meču sa Partizanom koju sam doneo iz utakmice sa prvim timom. Kolektivno smo svi odigrali odlično i jako mi je drago što sam pomogao svojoj ekipi postignutim golom i asistencijom.

Sa sedam pogodaka u dosadašnjem delu sezone, mladi napadač ima razloga da razmišlja i o individualnim dostignućima.

– Tim je u prvom planu i želja da osvojimo titulu u Omladinskoj ligi. Lični cilj mi je da oborim rekord najboljeg strelca lige, ali polako. Od utakmice do utakmice, a pre toga od treninga do treninga. Sve što radiš i kako radiš – na kraju se vidi na terenu.

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nije uopšte tajna – Milovanović je projektovan kao budućnost kluba i ima ogromno poverenje sportskog sektora i čelnika “stare dame”.

– Naravno da mi znači poverenje čelnika kluba i to mi daje dodatnu motivaciju za dalji rad. “Vratiću” za sve to još jačim radom i davanjem maksimuma za moju Vojvodinu.

Na njegovom fudbalskom putu važnu ulogu imali su brojni treneri, a posebno mesto zauzima jedan čovek iz njegovih ranijih dana. Milovanović nije zaboravio rad sa trenerom iz omladinskog pogona Jagodine, koji mu je mnogo pomogao tokom odrastanja.

– Od svakog trenera naučim nešto novo, ali voleo bih da spomenem trenera iz omladinskog pogona mog bivšeg kluba Jagodine, Nenada Milovanovića, koji mi je mnogo pomogao u mom odrastanju.

Reči na kraju razgovora sada možda deluju kao dalja budućnost, ali za dve-tri godine…

– San mi je da sa Vošom podignem trofej i zaigram u Ligi šampiona – uz osmeh je zaključio biser Vojvodine i srpskog fudbala.