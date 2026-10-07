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Navijači Arsenala su odahnuli.

Mikel Arteta je potpisao novi ugovor sa londonskim klubom, kojeg je doveo do titule šampiona Engleske posle 22 godine.

Ugovor traje do 2030. godine.

1/6 Vidi galeriju Mikel Arteta Foto: David Horn / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

Španski trener je "Tobdžije" doveo i do finala Lige šampiona, pa je bilo jasno u kom pravcu ide priča dve strane.

Mikel Arteta je dobio značajno povećanje plate, čime je nagrađen za rezultate.

Međutim, engleski mediji u prvi plan stavljaju njegov potez za svoj stručni štab.

Iako je klub dugo odolevao tome, Arteta je insistirao i na kraju isposlovao značajno povećanje plate i za članove stručnog štaba.

Arteta je u jednom trenutku čak i odbio da produži ugovor, sve dok klub ne pristane da nagradi njegove saradnike.

Španac je uspeo da uveri čelnike kluba da zajedno sjajno funkcionišu i da će u budućnosti ostvariti još bolje rezultate.

Arteta je u Arsenal stigao 2019. godine, što je bio njegov prvi posao kao glavnog trenera. Pre toga je bio pomoćnik Pepu Gvardioli u Mančester sitiju.