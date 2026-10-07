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Uefa je za četvrtak u Berlinu zakazala sastanak kojem će prisustvovati predstavnici svih 55 nacionalnih saveza članica, a skup dolazi u trenutku intenzivnih evropskih napora da se pronađe novi lider svetske kuće fudbala.

Odnosi Uefa i Infantina dodatno su pogoršani nakon njegovog kontroverznog plana o privatnim investicijama u Svetsko prvenstvo, koji je propao svega nekoliko dana nakon što je u julu predstavljen javnosti.

Uefa dugoročno razmatra i mogućnost podnošenja krivične prijave protiv Infantina u Švajcarskoj zbog mogućeg finansijskog lošeg upravljanja u vezi sa prodajom prava vezanih za Svetsko prvenstvo, dok je od američkih sudova zatražila da joj omoguće uvid u određene dokaze.

"Negde su stvari sa Fifa otišle predaleko i želimo da ih vratimo tamo gde pripadaju", rekao je prošlog meseca generalni sekretar Uefa Teodor Teodoridis.

Foto: Starsport

Evropa ima 55 od ukupno 211 članica Fifa koje će imati pravo glasa na izborima 18. marta u Rabatu. Prema procenama Asošijeted presa, Infantino trenutno može da računa na oko 90 glasova, iako će situacija verovatno biti drugačija kada njegov protivkandidat bude poznat.

Uefa, međutim, nije potpuno jedinstvena. Infantinu su podršku već obećali Azerbejdžan i Letonija, dok se predsednik Fifa u sredu sastao sa fudbalskim i državnim zvaničnicima u Pragu.

Prvi zadatak Uefa i njenih saveznika biće da do 18. novembra pronađu najmanje jednog kandidata koji će se suprotstaviti Infantinu.

Predsednik Uefa Aleksander Čeferin je u avgustu, zajedno sa potpredsednicima Fifa iz Azije i Severne Amerike, osudio Infantina zbog, kako su naveli, obmanjivanja i narušavanja poverenja u vezi sa planom prodaje prava.

Ipak, ni Čeferin, ni predsednik Azijske fudbalske konfederacije (AFC) Salman bin Ibrahim el Kalifa, niti prvi čovek KONKAKAF-a Viktor Montagljani za sada ne planiraju kandidaturu.

Čeferin je u više navrata odbacivao mogućnost da se kandiduje za predsednika Fifa, iako je prošlog meseca rekao da postoji "mnogo, mnogo" potencijalnih kandidata.

1/5 Vidi galeriju Aleksander Čeferin Foto: Fss, Promo

Montagljani bi, prema očekivanjima, trebalo da se usredsredi na reizbor za predsednika KONKAKAF-a u februaru, dok je Salman bin Ibrahim već jednom bio Infantinov protivkandidat. Bahreinac je 2016. godine bio favorit u trci pet kandidata, ali je Infantino na kraju pobedio.

Među potencijalnim kandidatima ranije se pominjao i predsednik Pari Sen Žermena Naser el Kelaifi, blizak Čeferinov saveznik, ali je on prošle nedelje odbacio mogućnost da se kandiduje.

Pored izbora za predsednika Fifa, sastanak u Berlinu biće posvećen i drugim važnim pitanjima evropskog fudbala, uključujući politiku Uefa, strategiju i međunarodna takmičenja.

Očekuje se da će evropski savezi razgovarati i o tome kakvu Fifa žele da vide u budućnosti, uz veći nivo transparentnosti i reforme upravljanja, kao i o kandidatu koji bi bio spreman da takav program sprovede.

(Beta)