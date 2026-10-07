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Ronaldo je u pismu otkrio šta se sve dešavalo iza kulisa, i objasnio da ga je Žorž Žezus u dva navrata slagao, za šta ima svedoke.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo napustio reprezentaciju Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia, Berg/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kristijano je poručio da se neće vraćati u reprezentaciju dok je Žezus tu, a s obzirom da ima 41 godinu, pitanje je da li će do povratka uopšte doći.

Usledio je odgovor selektora Portugala, ali ne baš onanak kakav se očekivao.

Međutim, ima nešto što Ronalda još više boli. A to je činjenica da javno nije dobio podršku saigrača iz reprezentacije. Ronaldo je otišao, a drugi su se ponašali kao da se apsolutno ništa nije desilo.

Tišina se nastavila i nakon pisma. Apsolutno nijedan reprezentativac Portugala nije ostavio ni "lajk", a kamoli neku poruku ispod Ronaldovog saopštenja.

U ovakvim situacijama javne poruke često imaju veću težinu od onoga što se odvija daleko od očiju javnosti.

Ćutanje je očigledno najbolja taktika u ovom trenutku, bar kada je javnost u pitanju.

Javnost će svakako s dužnom pažnjom pratiti razvoj situacije, i hoće li se neko od ključnih aktera naknadno oglasiti.

Za sada je sve i dalje u dometu spekulacija.