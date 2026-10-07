RONALDA OVO BOLI VIŠE OD SVEGA: Kristijano se nije nadao brutalnoj izdaji
- Kristijano Ronaldo tvrdi da ga je Žorž Žezus dva puta slagao i poručuje da se u reprezentaciju Portugala neće vraćati dok je on tu.
- Najviše ga boli što nije dobio javnu podršku saigrača, jer niko nije ostavio ni lajk ni poruku ispod njegovog saopštenja.
Kristijano Ronaldo je u utorak podužim saopštenjem izneo svoju stranu priče zašto je napustio reprezentaciju Portugala uoči meča sa Danskom.
Ronaldo je u pismu otkrio šta se sve dešavalo iza kulisa, i objasnio da ga je Žorž Žezus u dva navrata slagao, za šta ima svedoke.
Kristijano je poručio da se neće vraćati u reprezentaciju dok je Žezus tu, a s obzirom da ima 41 godinu, pitanje je da li će do povratka uopšte doći.
Usledio je odgovor selektora Portugala, ali ne baš onanak kakav se očekivao.
Međutim, ima nešto što Ronalda još više boli. A to je činjenica da javno nije dobio podršku saigrača iz reprezentacije. Ronaldo je otišao, a drugi su se ponašali kao da se apsolutno ništa nije desilo.
Tišina se nastavila i nakon pisma. Apsolutno nijedan reprezentativac Portugala nije ostavio ni "lajk", a kamoli neku poruku ispod Ronaldovog saopštenja.
U ovakvim situacijama javne poruke često imaju veću težinu od onoga što se odvija daleko od očiju javnosti.
Ćutanje je očigledno najbolja taktika u ovom trenutku, bar kada je javnost u pitanju.
Javnost će svakako s dužnom pažnjom pratiti razvoj situacije, i hoće li se neko od ključnih aktera naknadno oglasiti.
Za sada je sve i dalje u dometu spekulacija.