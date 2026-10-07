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Naime četiri kluba u Premijer ligi pre svih ostalih su dobili dva važna obaveštenja u slučaju koji Premijer liga vodi protiv Mančester sitija.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa finala FA kupa Foto: Daniel Weir/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Svi predsednici klubova morali su da potpišu ugovore o poverljivosti pre nego što su dobili dokumentaciju u slučaju koji Premijer liga vodi protiv Mančester sitija i odluku Nezavisne komisije koja je ocenila da je Mančester siti kriv po 114 tačaka optužbe za kršenje pravila.

Međitim, četiri kluba se ističu.

Mančester junajted, Liverpul, Arsenal i Totenhem obavešteni su o odluci Nezavisne komisije pre svih ostalih klubova.

Takođe, ista četiri kluba su pre ostalih, još 2024. godine, dobila i obaveštenja o načinu na koji mogu da pokrenu zahteve za kompenzaciju protiv Mančester sitija ukoliko Siti bude oglašen krivim kao što se sada i dogodilo.

Ova četiri kluba razlikuju se i po tome da predsednici Junajteda, Liverpula, Arsenala i Totenhema nisu morali da potpišu ugovor o poverljivosti. Zapravo su ova četiri kluba o odluci obaveštena ranije od ostalih baš iz razloga što su pre dve godine dobili mogućnost da pokrenu pravnu proceduru protiv kluba sa Etihada.

Naravno, činjenica da ostali klubovi nisu dobili obaveštenja o mogućem pokretanju procesa 2024. godine ne znači da to ne mogu da učine sada ili kada postupak po žalbi bude okončan.