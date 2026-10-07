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Legendarni fudbaler odigrao je poslednji meč za svoju zemlju protiv Benina, a emotivne scene sa terena obišle su svet.

Dan nakon oproštaja, Mesi se oglasio na društvenim mrežama i uputio emotivnu poruku navijačima, Argentincima, saigračima, trenerima, porodici i svima koji su ga pratili tokom neverovatne karijere.

„Juče je bila moja poslednja utakmica i već mi nedostaje da nosim nebeskoplavi i beli dres. Znam da donosim ispravnu odluku. Bio je to neverovatan put, ispunjen radošću, ali i tugom, ali jedno znam sigurno - svaki korak koji sam napravio vredeo je.“

Mesi je posebno zahvalio porodici i ljudima koji su bili uz njega tokom najtežih trenutaka.

1/12 Vidi galeriju Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

„Ovo putovanje ne bi bilo moguće bez moje porodice, koja je uvek bila uz mene i pružala mi podršku, posebno u teškim trenucima kada mi je bila najpotrebnija.“

Nije zaboravio ni svoje saigrače, trenere, klubove, ali ni legendarnog Dijega Maradonu.

„Ne želim da zaboravim Dijega, koji je našu zemlju postavio tamo gde joj je mesto i za koga, kao što uvek kažem, znam da nam je pomagao i dok je bio ovde sa nama, ali i sa neba, pri svakom koraku koji smo napravili.“

Na kraju, Mesi je uputio posebnu zahvalnost navijačima i Bogu.

„Neizmerno sam zahvalan. Volim vas sve mnogo, nedostajaćete mi i zauvek ću vam biti zahvalan što ste bili uz nas, uz mene“, napisao je Mesi.