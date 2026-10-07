Slušaj vest

Legendarni fudbaler odigrao je poslednji meč za svoju zemlju protiv Benina, a emotivne scene sa terena obišle su svet.

Dan nakon oproštaja, Mesi se oglasio na društvenim mrežama i uputio emotivnu poruku navijačima, Argentincima, saigračima, trenerima, porodici i svima koji su ga pratili tokom neverovatne karijere.

„Juče je bila moja poslednja utakmica i već mi nedostaje da nosim nebeskoplavi i beli dres. Znam da donosim ispravnu odluku. Bio je to neverovatan put, ispunjen radošću, ali i tugom, ali jedno znam sigurno - svaki korak koji sam napravio vredeo je.“

Mesi je posebno zahvalio porodici i ljudima koji su bili uz njega tokom najtežih trenutaka.

Oproštaj Mesija od reprezentacije Argentine Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

„Ovo putovanje ne bi bilo moguće bez moje porodice, koja je uvek bila uz mene i pružala mi podršku, posebno u teškim trenucima kada mi je bila najpotrebnija.“

Nije zaboravio ni svoje saigrače, trenere, klubove, ali ni legendarnog Dijega Maradonu.

„Ne želim da zaboravim Dijega, koji je našu zemlju postavio tamo gde joj je mesto i za koga, kao što uvek kažem, znam da nam je pomagao i dok je bio ovde sa nama, ali i sa neba, pri svakom koraku koji smo napravili.“

Na kraju, Mesi je uputio posebnu zahvalnost navijačima i Bogu.

„Neizmerno sam zahvalan. Volim vas sve mnogo, nedostajaćete mi i zauvek ću vam biti zahvalan što ste bili uz nas, uz mene“, napisao je Mesi.

Ne propustiteFudbal"NISAM NI ZAMIŠLJAO DA ĆU BITI TRENER NAJBOLJEG SVIH VREMENA!" Emotivne reči selektora posle oproštaja Mesija: Nikada nisam video ništa slično
Lionel Skaloni
FudbalDA SE ZALEDIŠ! PRE TAČNO 20 GODINA GRLILA MARADONU, SADA MESIJA! Nestvarne scene: Ista žena, ista pesma, a simbolika koja se krije...
Lionel Mesi i Dijego Maradona
FudbalRAZBESNEO MESIJA NA OPROŠTAJU - ISPLIVAO ŠOK SNIMAK! Navalio na Argentinca u najemotivnijem momentu, usledila REAKCIJA KOJA JE OBIŠLA SVET! (VIDEO)
Lionel Mesi
FudbalSKANDAL! PRODALI I MESIJEV OPROŠTAJ?! Reklama pre Lea, a onda NEVEROVATAN KIKS, Argentinci kipte od besa - MREŽE GORE! (VIDEO)
Lionel Mesi

01:13
Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport