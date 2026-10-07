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Slavni Portugalac je putem društvenih mreža poslao poruku svom velikom rivalu, sa kojim je godinama delio možda i največe fudbalsko rivalstvo u istoriji.

1/6 Vidi galeriju Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

U pitanju je bio komentar koji je Ronaldo ostavio na fotografiju Mesija posle poslednjeg meča u dresu reprezentacije.

"Leo, toliko godina branio si svoju zemlju i to je priča koja će trajati zauvek. Svo moje poštovanje za ono što si postigao sa Argentinom. Zagrljaj", napisao je Ronaldo u poruci posvećenoj Mesiju.

Njih dvojica bili su veliki rivali još iz perioda kada je Ronaldo nosio dres Real Madrida, a Mesi predvodio Barselonu. Njihovi dueli u La Ligi, ali i u Ligi šampiona, obeležili su jednu čitavu fudbalsku eru, dok su obojica godinama vodila i borbu za najveća individualna priznanja.

Na terenu često nalazili na suprotnim stranama, ali vremenom je između dvojice velikana postojalo sve više međusobnog poštovanja.

Mesi je sa Argentinom osvojio dve Kopa Amerike, Finalisimu i Svetsko prvenstvo, dok je Ronaldo sa Portugalijom stigao do titule prvaka Evrope i dve Lige nacija.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo protiv Velsa Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia