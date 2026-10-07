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Futsal reprezentacija Srbije, u glavnoj rundi kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo 2028. godine, odmeriće snage sa selekcijama Holandije i Andore, a selektor Marko Gavrilović saopštio je spisak igrača za uvodni meč sa Andorom, 16. oktobra u Požarevcu (18,00).

1/8 Vidi galeriju Srbija - Španija Evropsko prvenstvo u futsalu 2007. godine Foto: Printscreen / YouTube

GOLMANI Jakov Vulić, Slobodan Tomić i Petar Nikolić,

IGRAČI Stefan Rakić, Kristijan Vasić, Aleksandar Tomić, Strahinja Petrov, Ninoslav Aleksić, Đorđe Rosić, Ognjen Pajković, Dragan Tomić, Lazar Marinković, Lazar Živanović, Jovan Lazarević, Uroš Nikolić, Pavle Savković.

Reprezentacija će biti na okupu od 12. oktobra u SCFSS, a istog dana sledi odlazak u Požarevac gde će se pripremati do prve utakmice sa Andorom.

RASPORED UTAKMICA:

16. oktobar 2026. | Srbija – Andora

21. oktobar 2026. | Holandija – Srbija

26. februar 2027. | Andora – Srbija

3. mart 2027. | Srbija – Holandija

Pobednici 12 grupa i četiri najbolje drugoplasirane ekipe obezbediće plasman u elitnu rundu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, dok će preostalih osam drugoplasiranih ekipa igrati plej-of za plasman u narednu fazu kvalifikacija.