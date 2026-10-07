SELEKTOR OBJAVIO SPISAK: Srbija protiv Andore i Holandije otvara kvalifikacije za Svetsko prvenstvo
- Selektor Marko Gavrilović objavio je spisak za uvodni meč Srbije protiv Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2028. godine.
- Srbija će 16. oktobra igrati u Požarevcu, a potom je čekaju dueli sa Holandijom i revanši sa Andorom i Holandijom.
Futsal reprezentacija Srbije, u glavnoj rundi kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo 2028. godine, odmeriće snage sa selekcijama Holandije i Andore, a selektor Marko Gavrilović saopštio je spisak igrača za uvodni meč sa Andorom, 16. oktobra u Požarevcu (18,00).
GOLMANI Jakov Vulić, Slobodan Tomić i Petar Nikolić,
IGRAČI Stefan Rakić, Kristijan Vasić, Aleksandar Tomić, Strahinja Petrov, Ninoslav Aleksić, Đorđe Rosić, Ognjen Pajković, Dragan Tomić, Lazar Marinković, Lazar Živanović, Jovan Lazarević, Uroš Nikolić, Pavle Savković.
Reprezentacija će biti na okupu od 12. oktobra u SCFSS, a istog dana sledi odlazak u Požarevac gde će se pripremati do prve utakmice sa Andorom.
RASPORED UTAKMICA:
16. oktobar 2026. | Srbija – Andora
21. oktobar 2026. | Holandija – Srbija
26. februar 2027. | Andora – Srbija
3. mart 2027. | Srbija – Holandija
Pobednici 12 grupa i četiri najbolje drugoplasirane ekipe obezbediće plasman u elitnu rundu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, dok će preostalih osam drugoplasiranih ekipa igrati plej-of za plasman u narednu fazu kvalifikacija.