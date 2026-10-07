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Dobitni tim ne treba menjati tek tako. Baš na taj način razmišljaju na "Emiratima", gde je danas novi ugovor, do 2030. godine, potpisao Mikel Arteta.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija Deklana Rajsa Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Na taj način je Arteta postao jedan od najplaćenijih trenera ikada, trenutno najplaćeniji trener na svetu (ako dodamo i bonuse koje može da osvoji), a njegovim stopama ka potpisivanju ugovora ide i jedan od najboljih fudbalera Arsenala u prethodnom periodu, Deklan Rajs.

Reprezentativac Engleske je prihvatio ponudu za novi ugovor, i prema novom će se izjednačiti sa najplaćenijim igračem Arsenala, a to je Bukajo Saka.

Dakle, sledi mu ozbiljna povišica sa 240 hiljada funti nedeljno na 350 hiljada funti.

Velike vesti za navijače Arsenala koji se sigurno ove sezone nadaju novom osvajanju Premijer lige i napadu na osvajanje Lige šampiona.