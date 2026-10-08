Slušaj vest

Bivši trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac, izneo je šokantne tvrdnje u jednom podkastu.

Štimac je tokom gostovanja u emisiji "Inkubator" izneo saznanje da je njegov klub bio miniran iznutra kako ne bi postao šampion Bosne i Hercegovine.

Igor Štimac Foto: Printskrin, Printskrin/jutjub

 "Ja sam saznao, odnosno dobio potvrdu da u svom klubu imam određene strukture koje su htele ili dogovorile da Borac bude prvi te godine".

Štimac nije precizirao na koje je tačno strukture mislio, niti je javno izneo detalje o tome ko je bio uključen u takav dogovor.

Njegove tvrdnje, koje za sada nisu potvrđene činjenice, odnose se na prošlu sezonu kada je Borac iz Banjaluke osvojio titulu sa 15 bodova više u odnosu na klub iz Mostara. Štimac je posle toga dobio otkaz.

Ne propustiteFudbalHRVAT ŠOKIRAO REČIMA U SARAJEVU! SPOMINJAO SILOVATELJE, NJEGOVA SKANDALOZNA PORUKA ODZVANJA REGIONOM! Evo kome se direktno obratio: "Zna to cela javnost..."
Igor Štimac trener Zrinjskog iz Mostara
FudbalNOVI USTAŠKI PIR IGORA ŠTIMCA! Ako je i od njega - previše je: Ovakvo ludilo se ne pamti, ovaj "čovek" mora da bude izbačen iz sporta!
Igor Štimac trener Zrinjskog iz Mostara
FudbalSVE JE POČELO KADA SAM SKINUO PETOKRAKU SA GRBA HAJDUKA: Čuveni Hrvat pere se posle najveće blamaže i "šestice" koju je primio!
Igor Štimac trener Zrinjskog iz Mostara
FudbalLUDILO MOZGA! ČUVENI HRVATSKI TRENER BRANI FAŠISTIČKE SIMBOLE! "Za dom spremni je humana i normalna objava"
Igor Štimac
FudbalČUVENI HRVAT SKANDALOZNU OBJAVU ZAVRŠIO USTAŠKIM POZDRAVOM! Region na nogama! Pokrenut postupak, čeka se drakonska kazna
Igor Štimac

00:35
RK Partizan - Vesprem Izvor: Kurir