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Bivši trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac, izneo je šokantne tvrdnje u jednom podkastu.

Štimac je tokom gostovanja u emisiji "Inkubator" izneo saznanje da je njegov klub bio miniran iznutra kako ne bi postao šampion Bosne i Hercegovine.

1/9 Vidi galeriju Igor Štimac Foto: Printskrin, Printskrin/jutjub

"Ja sam saznao, odnosno dobio potvrdu da u svom klubu imam određene strukture koje su htele ili dogovorile da Borac bude prvi te godine".

Štimac nije precizirao na koje je tačno strukture mislio, niti je javno izneo detalje o tome ko je bio uključen u takav dogovor.

Njegove tvrdnje, koje za sada nisu potvrđene činjenice, odnose se na prošlu sezonu kada je Borac iz Banjaluke osvojio titulu sa 15 bodova više u odnosu na klub iz Mostara. Štimac je posle toga dobio otkaz.