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Priča o sedmogodišnjem Urošu iz Banjaluke dirnula je region, a ono što je usledilo nakon objave njegove majke Maje Preradović pokazalo je koliko sport može da spoji ljude.

Uroš je veliki navijač Edina Džeka, a oproštaj legendarnog napadača od reprezentacije Bosne i Hercegovine teško je podneo. Njegova majka kaže da ga nikada ranije nije videla da tako plače.

A onda je dečak na času pravoslavne veronauke dobio zadatak da nacrta i oboji osobu koja se krsti i moli.

Uroš je nacrtao - Džeka.

Na crtežu je fudbaler prikazan kako se moli, a pored njega su srce i kruna sa slovom „D“, kao simbol ljubavi i divljenja prema njegovom fudbalskom uzoru.

Maja je crtež objavila na društvenim mrežama i uz njega napisala emotivnu poruku.

"Nikada ga nisam videla da tako plače. Dete od sedam godina je jecalo jer Džeko više neće igrati za BiH. A onda je nacrtao Džeku kako se moli da ponovo zaigra za reprezentaciju", navela je Uroševa majka.

Njena objava brzo je privukla pažnju javnosti, posebno zbog poruke koju je želela da pošalje.

"Deca ne mrze. Deca vole."

Maja je posebno naglasila da crtež nije napravljen da bi bilo koga uvredio, niti da bi se bilo čija vera omalovažavala.

Naprotiv, želela je da pokaže kako jedno dete svog sportskog idola može da voli bez obzira na podele koje odrasli često prave.

A onda je usledio preokret koji niko nije očekivao.

Priča je stigla do Džeka

Kako je potvrđeno, legendarni fudbaler je stupio u kontakt sa Urošem putem video-poziva!

Sedmogodišnjak je tako dobio priliku da razgovara sa svojim idolom, a tu nije bio kraj iznenađenjima.

Džeko je obećao još jedan poklon - Uroš će dobiti karte da sa tribina prati utakmicu Bosne i Hercegovine i Rumunije narednog meseca.

Njegova majka ranije je javno zamolila da se pronađe način da poruka stigne do Džeke, jer se Urošu bliži rođendan, a najveća želja bila mu je da dobije potpisan dres svog fudbalskog heroja.

"To bi za jedno sedmogodišnje dete bilo iznenađenje koje bi pamtio ceo život. Bićemo zadovoljni i čestitkom", napisala je Maja.

I upravo se to dogodilo – samo mnogo lepše nego što su očekivali.

Jedan dečji crtež, nastao iz ljubavi prema fudbalskom idolu, stigao je do čoveka koji ga je inspirisao.

Uroš je nacrtao Džeku kako se moli da se vrati reprezentaciji. Džeko mu je uzvratio pozivom.