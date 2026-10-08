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Zlatko Dalić više nije selektor Hrvatske, ali njegovo ime ponovo je u centru pažnje.

Dok reprezentacija pod Slavенom Bilićem prolazi kroz težak period, Dalić je odlučio da se oglasi.

Nema poziva na smenu, nema likovanja, ali ima jasnu poruku za sve one koji su godinama govorili da je Dalić imao sreće.

Bivši selektor smatra da sada mnogi tek počinju da shvataju koliko je teško ponoviti rezultate koje je ostvario sa "vatrenima".

"Govorili su da sam srećković"

Dalić je gostujući na jednoj hrvatskoj televiziji govorio o aktuelnoj situaciji u reprezentaciji Hrvatske i posebno se osvrnuo na ono što se dešava posle teškog poraza od Engleske.

Hrvatska je na Rujevici doživela istorijski debakl - Englezi su slavili 7:0, što je najteži poraz u istoriji hrvatske reprezentacije.

Dalić, međutim, ne želi da doliva ulje na vatru.

"Takva utakmica se desi. Desila se i meni u Elčeu 6:0. Takav dan dođe da jedva čekaš da sudija svira kraj. Tebi ne ide ništa, a protivniku ide sve. Treba to što pre zaboraviti", rekao je Dalić.

A onda je stigla rečenica koja će posebno odjeknuti u Hrvatskoj:

"Ja sam to ponavljao dok sam bio selektor, pa se govorilo da sam srećković."

Dalić očigledno aludira na komentare da je Hrvatska na Mundijalima 2018. i 2022. imala mnogo sreće, ali njegovi rezultati ostaju zapisani u istoriji - srebro u Rusiji i bronza u Kataru.

1/8 Vidi galeriju Zlatko Dalić Foto: Instagram / Daliczlatko, Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

"Hrvatska mora da prihvati realnost"

Iako mnogi sada zazivaju njegov povratak na klupu Hrvatske, Dalić nije želeo da kritikuje Slavena Bilića.

Naprotiv.

"To su dobri igrači koji imaju kvalitet i Slaven Bilić može sa njima da napravi prave stvari", poručio je Dalić.

Njegova glavna poruka je da ne treba očekivati da Hrvatska konstantno bude u samom svetskom vrhu samo zato što je prethodna generacija ostvarila istorijske rezultate.

"Hrvatska ima svoje mesto u svetu među deset, 15 najboljih, sve iznad je čudo. Moramo da znamo gde nam je mesto", rekao je bivši selektor.

A onda je dodatno podsetio na ono što je uradio sa reprezentacijom:

"Hrvatska je osvojila tri svetske medalje i to je u sferi naučne fantastike."

Bilić dobio podršku, uprkos katastrofalnom startu

Slaven Bilić se našao pod velikim pritiskom posle četiri utakmice na klupi Hrvatske. Upisao je jednu pobedu i tri poraza, uključujući istorijski poraz od Engleske 0:7.

Slaven Bilić Foto: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, Dalić smatra da nema smisla stvarati dodatni pritisak.

Posebno zato što Hrvatsku čekaju utakmice protiv reprezentacija koje su trenutno u samom svetskom vrhu.

"Mi moramo shvatiti da je Hrvatska igrala protiv prvog i trećeg na svetu i da su te reprezentacije u ovom trenutku bolje od nas. Da su to najbolje reprezentacije na svetu", rekao je Dalić.

Dok Hrvatska tone, Dalić preporodio UAE

Ironija cele priče jeste što Dalić trenutno beleži veoma dobre rezultate sa svojim novim timom.

Posle odlaska sa klupe Hrvatske preuzeo je Ujedinjene Arapske Emirate, a početak mandata bio je odličan.

Na Zaljevskom kupu UAE je pod njegovim vođstvom pobedio Jemen 4:0 i Bahrein 3:0, remizirao sa Katarom 1:1, a zatim u polufinalu savladao Oman 1:0. Time je reprezentacija stigla do finala turnira, iako pre Dalićevog dolaska nije ostvarila pobedu na Zaljevskom kupu još od 2019. godine.

U finalu je ipak poražena od Saudijske Arabije 0:2, ali je Dalićev start ostavio odličan utisak.

Navijači UAE su mu čak priredili spektakularan doček i skandirali njegovo ime posle plasmana u finale.

"Želim sa Emiratima ono što sam napravio sa Hrvatskom"

Dalić ne krije da ima velike ambicije.

Njegov dugoročni cilj je da sa UAE izbori plasman na Svetsko prvenstvo 2030. godine, a potom pokuša da napravi rezultat koji bi za tu reprezentaciju imao istorijski značaj.

"Moj cilj je da napravim nešto sa Emiratima slično onome što sam napravio sa Hrvatskom, ali ne u svetskim razmerama nego lokalnim. Glavni cilj je plasman na Svetsko prvenstvo za četiri godine", poručio je Dalić.

Tako je čovek koji je Hrvatskoj doneo dve medalje sa Mundijala sada na drugom kraju sveta i gradi novu priču.