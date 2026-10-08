- Ne vidim kako bi mogao da prođe bez sankcije. Ronaldo je već suspendovan kada je u pitanju učešće ili predstavljanje nacionalnog tima. Sledi pokretanje postupka od strane Disciplinske komisije pri FPF, organa koji može delovati direktno, bez formalne prijave, s obzirom na to da su činjenice javno poznate. Poštujući princip procesnih garancija, Kristijano će biti obavešten kako bi izneo svoj stav, a zatim sledi odluka za koju verujem da će biti doneta prilično brzo - rekao je Gonsalo.