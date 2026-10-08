OTKRIVENO KAKAV PAKAO ČEKA KRISTIJANA RONALDA! Portugalac je već suspendovan?! Oglasio se poznati advokat i ovim tvrdnjama šokirao planetu!
Samovoljno napuštanje kampa reprezentacije Portugalije tokom boravka u Danskoj krajem septembra moglo bi Kristijana Ronalda da košta najteže disciplinske sankcije u bogatoj karijeri!
Kako piše ugledna A Bola, a prenosi poznati portugalski pravni stručnjak Gonsalo Almeida, jedna od najvećih zvezda svetskog fudbala već se nalazi pod automatskom preventivnom suspenzijom.
Fudbalski savez Portugalije (FPF) sprema zvanični disciplinski postupak koji bi mogao na duži period da odvoji kapitena od terena.
Prema članu 160 Disciplinskog pravilnika FPF-a, neopravdani odlazak sa reprezentativnih dužnosti povlači direktnu zabranu nastupa u trajanju od jednog do čak šest meseci, uz obaveznu novčanu kaznu.
Almeida napominje da su pravna pravila potpuno jasna i da Ronaldo u ovom slučaju praktično ne može izbeći sankcije.
- Ne vidim kako bi mogao da prođe bez sankcije. Ronaldo je već suspendovan kada je u pitanju učešće ili predstavljanje nacionalnog tima. Sledi pokretanje postupka od strane Disciplinske komisije pri FPF, organa koji može delovati direktno, bez formalne prijave, s obzirom na to da su činjenice javno poznate. Poštujući princip procesnih garancija, Kristijano će biti obavešten kako bi izneo svoj stav, a zatim sledi odluka za koju verujem da će biti doneta prilično brzo - rekao je Gonsalo.