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Burna utakmica, tokom koje je došlo do sukoba između navijača Senegala i marokanske policije, kao i veoma kontroverzne posledice, biće ponovo razmatrani pred CAS-om, skoro devet meseci otkako je meč odigran u Rabatu.

Autoritet sudije Žan-Žaka Ndale iz Konga mogao bi da bude odlučujući u žalbi Senegala da vrati trofej koji im je prethodno oduzet iako su ga igrači osvojili na terenu pobedom od 1:0 posle produžetaka.

Odlukom Žalbene komisija Afričke fudbalske konfederacije (CAF) u martu, rezultat je preinačen u pobedu Maroka od 3:0, jer je ekipa Senegala napustila teren u znak protesta zbog dosuđenog penala, što je izazvalo prekid igre od 15 minuta.

Jednodnevno ročište po žalbi zakazano je za danas u sedištu CAS-a u Lozani, a vodiće ga tročlano veće sudija iza zatvorenih vrata.

Sud nije odredio datum za donošenje presude koja bi konačno trebalo da odredi pobednika afričkog prvenstva u fudbalu. ; Sledeći turnir Kupa afričkih nacija počinje u junu, a zajednički domaćini biće Kenija, Tanzanija i Uganda.

Fudbalska pravila jasno definišu ovlašćenja sudija u donošenju odluka. "Odluke sudije koje se tiču činjenica vezanih za igru, uključujući i to da li je gol postignut ili ne, kao i sam rezultat utakmice, konačne su", navodi se u Pravilu 5.2.

Senegal je pobedio domaćina Maroko u utakmici koja je na kraju ipak odigrana do kraja, na zadovoljstvo sudije Ndale, uprkos haosu koji je vladao.

1/8 Vidi galeriju Senegal - Maroko Kup afričkih nacija Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Sudija je nastavio utakmicu nakon što su se igrači Senegala vratili na teren nakon protesta zbog dosuđenog jedanaesterca za Maroko duboko u nadoknadi vremena.

Pre nego što je sudija mogao da odluči da prekine utakmicu, što bi titulu automatski dodelilo Maroku, napadač Senegala Sadio Mane ubedio je saigrače da da završe meč dok su tenzije na stadionu rasle.

Utakmica je nastavljena izvođenjem jedanaesterca koji je mogao Maroku da donese prvu titulu na Kupu afričkih nacija od 1976. godine, ali je Brahim Dijaz loše izveo penal koji je golman Senegala Eduar Mendi lako odbranio.

Utakmica je otišla u produžetke, a četiri minuta kasnije fudbaler Senegala Pape Gej doneo je pobedu svom timu.

Disciplinske sudije CAF-a sa sedištem u Kairu izrekle su 11 dana nakon utakmice ukupne kazne od više od milion dolara za oba saveza, kao i za igrače i selektora Senegala Papea Tjava.

Taj organ odbacio je zahtev Maroka da se rezultat poništi i da oni budu proglašeni pobednikom zbog toga što je ekipa Senegala napustila teren.