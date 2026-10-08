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Dugogodišnji motor i vođa Partizana, a odnedavno fudbalski penzioner, Bibars Natho, emotivno i bez zadrške sumirao je svoj mandat u crno-belom dresu.

Izrastavši u jednog od najboljih i najuticajnijih inostranih fudbalera u istoriji kluba iz Humske, Izraelac je igračku karijeru završio sa impresivnom statistikom, na 289 odigranih mečeva zabeležio je 83 pogotka i 74 asistencije.

Ipak, uprkos tome što je njegov boravak u Beogradu protekao bez osvojenog trofeja, Natho ističe da zbog toga ne žali i da bi, bez ikakve dileme, ponovo izabrao isti, trnovit put sa „parnim valjkom“.

„Pobeđivanje mi je jedna od najvažnijih stvari, ali u srpskoj ligi to nije moguće ako ste u Partizanu u poslednjih nekoliko godina. To nije samo krivica Partizana, već realnost – to svi znaju i vide. Ali ponovo bih izabrao da prođem sve to, jer od ovog kluba sam dobio toliko toga za ovih sedam godina. Bilo je to sjajno iskustvo“, rekao je Izraelac za Novosti.

1/10 Vidi galeriju NATHO SA PENALA SPREČIO PARTIZANOVU BRUKU U MOLDAVIJI! Crno-beli posle produžetaka do 3. kola i meča sa Šarloa! VIDEO Foto: Partizan. Rs

Otkrio je i koju utakmicu bi odigrao ponovo...

„Da mogu da odaberem jednu utakmicu koju bih ponovo odigrao, izabrao bih finale Kupa 2020. protiv Vojvodine. To je bilo u mojoj prvoj godini. Nakon što smo pobedili Crvenu zvezdu u polufinalu, zaista sam očekivao da osvojimo pehar. Bilo je veoma bolno i voleo bih da mogu da promenim taj rezultat“.

Iako su mnogi mislili da će se Natho po završetku karijere naći na nekoj funkciji u Humskoj ulici, to se nije desilo.

„Kada sam prestao da igram, prva dva meseca niko iz kluba nije razgovarao sa mnom. Nakon što je došao novi sportski direktor Radosav Petrović, pozvao me je jednom i malo smo popričali. Rekao je da želi da se sretnemo. Kasnije se ništa nije dogodilo. Pre dve nedelje sastao sam se sa Dankom da pokušamo da pričamo o novcu, da pronađemo rešenje i to je to. Nije bilo ničeg ozbiljnog u vezi sa nekom funkcijom ili slično. Da je Partizan želeo da budem deo kluba, u tom trenutku bismo pronašli način da se dogovorimo“.