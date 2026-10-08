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Džejdon Sančo je u najboljim fudbalskim godinama, ima ih 26, ali ima ogroman problem.

Trenutno nijedan klub na svetu nije pokazao interesovanje da angažuje Džejdona Sanča. A, razloga je mnogo.

Džejdon Sančo u dresu Mančester junajteda Foto: Printscreen

Živeo san u Junajtedu

Fudbaler koji je pre samo pet godina bio plaćen 85 miliona evra, baš toliko je Mančester junajted 2021. iskeširao za Džejdona Sanča Dortmundu i doveo ga na Old Traford.

U to vreme bio je jedan od najperspektivnijih fudbalera na svetu, velika nada engleskog fudbala... Ali otad kreće krizni period za Džejdona Sanča iz kojeg on ne može da izađe. Junajted ga je slao na pozajmice u Čelsi i Aston Vilu, nadao se da će ga neko od tih klubova otkupiti, ali to se nije desilo. U svakom klubu u koji je odlazio Sančo je bio sve lošiji i lošiji. Ovog leta mu je istekao ugovor s klubom iz Mančestera, ali iako je slobodan fudbaler, bez obeštećenja, još nije pronašao klub u kojem bi mogao da nastavi karijeru.

1/7 Vidi galeriju Džejdon Sančo Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen

Svi mu se zahvalili

Niko ga neće. Upravo tako stoje stvari kad je Džejdon Sančo u pitanju. Njegovi zastupnici su tokom prelaznog roka aktivno nudili Sanča brojnim evropskim i svetskim timovima. Juventus je vodio pregovore s njim, Napoli i Fenerbahče takođe, ali do dogovora nije došlo.

Po isteku pozajmice, Čelsi je odbio da ga otkupi za traženih 30 miliona evra i radije je platio penale iz ugovora nego da preuzme njegovu punu platu. Ponuđen je Sančo potom Aston Vili, za koju je igrao na pozajmici, ali konkretan dogovor nije postignut. Isto se desilo i s Kristal palasom.

Džejdon Sančo u dresu reprezentacije Engleske Foto: ALLSTAR TRAVEL, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Hteo u Rusiju, ali...

Poslednjih nedelju dana agenti Džejdona Sanča boravili su u Rusiji, gde ih je primio gazda Krasnodara Sergej Galicki. Vrlo brzo ruski milijarder je odustao od posla.

Glavni razlozi zašto je Sančo postao "vruć krompir" na tržištu svode se na tri ključna faktora. Prvi je što traži astronomsku platu, jer je u Mančester junajtedu imao 300.000 evra nedeljno. Većina evropskih klubova poput Juventusa nije želela da pokrije više od polovine tog iznosa, a Sančo dugo nije hteo da drastično smanji svoje zahteve.

Džejdon Sančo najbolje partije pružao je u Dortmundu Foto: kolbert-press/Marc Niemeyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Stravičan pad forme

Druga bitna stvar jeste dramatičan pad forme i kontinuiteta igre samog fudbalera. U Čelsiju je igrao na mahove i nije opravdao status vrhunskog pojačanja. Tu je i pitanje discipline i radne etike. Njegov javni sukob s trenerom Erikom ten Hagom u Junajtedu, istorija kašnjenja na treninge i reputacija razmaženog igrača koga je teško motivisati odvraćaju mnoge vrhunske trenere od rizika u svlačionici.

Sančo drži potpuno jedinstven i bizaran rekord u evropskom fudbalu - sa tri različita kluba na tri pozajmice igrao je tri različita UEFA finala. S Dortmundom je 2024. igrao finale Lige šampiona na Vembliju. Naredne 2025. sa Čelsijem finale Lige konferencije, gde je postigao gol protiv Betisa u pobedi. I 2026. sa Aston Vilom je bio učesnik finala Lige Evrope, osvojivši trofej posle trijumfa nad Frajburgom.

Džejdon Sančo u privatnoj varijanti Foto: Printskrin/Instagram

Odrastao na ulici

Džejdon Sančo odrastao je u Keningtonu, siromašnom i opasnom delu južnog Londona. Fudbal je kao dete igrao u betonskim kavezima na ulici sa Risom Džejmsom, Kalumom Hadson-Odoijem i Rejsom Nelsonom. Svi oni su napravili velike fudbalske karijere.

Upravo taj stil uličnog fudbala, sa izrazitim osećajem za dribling u mestu, "rolanje" lopte i nepredvidivost preneo je i na profesionalni teren.