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Dolazak Baraka Bahara u Crvenu zvezdu najavljivan je kao početak jedne nove ere, ali se izraelski stručnjak na Marakani zadržao mnogo kraće nego što je bilo ko očekivao.

Posle uspešnih perioda Vladana Milojevića i Dejana Stankovića, kao i kratkog mandata Miloša Milojevića, Zvezda je odlučila da poverenje ukaže treneru koji je sa Makabijem iz Haife napravio veliki rezultat u Evropi.

Bahar je u Beograd stigao sa ogromnim očekivanjima, ali se vrlo brzo ispostavilo da stvari neće ići prema planu.

Ironija je da je upravo on prethodno zadao jedan od najtežih udaraca Dejanu Stankoviću.

Makabi Haifa predvođena Baharom eliminisala je Zvezdu u plej-ofu za Ligu šampiona, čime je Stanković ostao bez plasmana u elitno evropsko takmičenje i ubrzo napustio klupu crveno-belih.

Kada je Bahar nekoliko meseci kasnije stigao na Marakanu, očekivanja su bila ogromna.

Međutim, umesto velikih rezultata, usledio je potpuni podbačaj.

Zvezda je imala problema u domaćem prvenstvu, a ni u Ligi šampiona nije uspela da napravi ono što se očekivalo. Situacija je kulminirala kada su crveno-beli u jednom trenutku zaostajali dva boda za Partizanom.

Bahar je na kraju dobio otkaz, a iza njega je ostalo mnogo pitanja.

Sada je jedan čovek iz njegovog najbližeg fudbalskog okruženja pokušao da objasni šta je zapravo pošlo po zlu.

Idan Vered Foto: Crvenazvezdafk.com

"Napravio je grešku sa iskusnim igračima"

Idan Vered, bivši fudbaler Crvene zvezde i Baharov sunarodnik, govorio je za „Meridian sport“ o kratkoj i turbulentnoj epizodi izraelskog trenera u Beogradu.

Vered priznaje da ga je Baharov neuspeh iznenadio, jer je očekivao potpuno drugačiji scenario.

"Iznenađen sam time što Bahar nije uspeo u Zvezdi. Iskreno sam mislio da će se zadržati u Beogradu dve, tri godine i ostvariti ozbiljne rezultate", rekao je Vered.

A onda je ukazao na ono što smatra ključnim problemom.

Prema njegovom mišljenju, Bahar se nije najbolje snašao u svlačionici i napravio je grešku kada je ušao u sukob sa iskusnijim igračima koji nisu dobijali dovoljno minuta.

"Mislim da je presudio drugačiji mentalitet, o čemu smo pričali kada je otišao iz Zvezde. Mislim da je napravio grešku što je ušao u sukob sa iskusnijim fudbalerima, zbog toga što nisu mnogo igrali. Očigledno je to bio problem", objasnio je Vered.

1/20 Vidi galeriju Barak Bahar u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport, Privatna Arhiva

"Govorio sam da je najbolji trener"

Posebno je zanimljivo što je Vered pre Baharovog dolaska u Beograd imao potpuno drugačije mišljenje o svom sunarodniku.

Tada ga je javno hvalio i verovao da je upravo on čovek koji bi mogao da napravi veliku priču u Crvenoj zvezdi.

"Pre nego što je došao u Beograd, govorio sam za izraelske medije i rekao da je najbolji trener kog imamo i da će se dugo zadržati u Beogradu", podsetio je Vered.

Ipak, realnost je bila potpuno drugačija.

Bahar se nije dugo zadržao na Marakani, a njegov mandat ostao je upamćen kao jedan od neuspešnijih perioda u novijoj istoriji Crvene zvezde.

Trener koji je sa Makabijem izbacio Zvezdu iz kvalifikacija za Ligu šampiona, a potom upravo zbog tog rezultata dobio priliku da sedne na klupu srpskog šampiona, nije uspeo da ponovi velike rezultate i u Beogradu.

Umesto planirane evropske priče i višegodišnjeg projekta, saradnja je završena mnogo ranije nego što je iko očekivao.