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Dolazak Žozea Murinja u Real Madrid trebalo je da znači samo jedno - kraj haosa i uvođenje gvozdene discipline.

Portugalac je ovog leta vraćen na klupu kako bi preuzeo kontrolu nad ekipom koja je iza sebe imala turbulentnu sezonu, a jedan od njegovih glavnih zadataka bio je da smiri odnose u svlačionici.

Međutim, najnovije informacije iz Španije pokazuju da posao neće biti ni približno lak.

Prema tvrdnjama novinara Antona Meane iz emisije "El Larguero", atmosfera u Realovoj svlačionici i dalje je hladna, gotovo ista kao pre nekoliko meseci. Meana tvrdi da Murinjo, uprkos reputaciji "trenera koji uvodi red", nije uspeo da promeni dinamiku grupe.

A sve to dolazi u najgorem mogućem trenutku - Real Madrid ulazi u izuzetno težak oktobar, sa duelima protiv Viljareala i Sevilje, gostovanjem Romi u Ligi šampiona, a zatim i velikim El Klasikom protiv Barselone.

Svlačionica nije zaboravila stare sukobe

Tokom prošle sezone Real je imao ozbiljan incident između Federika Valverdea i Orelijena Čuaménija. Njihov sukob eskalirao je u trening-centru, a Valverde je nakon incidenta završio u bolnici sa povredom glave. Cadena SER je tada detaljno opisivala višestruke konflikte između dvojice fudbalera.

Uz to, javno je potvrđeno da je bilo još jednog incidenta između Antonija Ridigera i Alvara Karenasa.

Drugim rečima, nije se radilo o jednoj izolovanoj čarki - već o nizu događaja koji su ozbiljno narušili sliku Realove svlačionice.

Navodno, tenzije se nisu smirile ni dolaskom Murinja...

Murinjo ovog leta pokušao da "resetuje" sve

Kada je stigao u Madrid, Murinjo je znao kakav problem ga čeka.

U avgustu je upravo o odnosu Valverdea i Čuaménija govorio kao o primeru prošlosezonskih problema. Portugalac je tada rekao da je video kako funkcionišu zajedno i da danas „ne možete ni da zamislite šta se dogodilo prošle sezone“. Prema njegovim rečima, igrači su mu jasno stavili do znanja da ne želi da se meša u njihov odnos i da su sami odlučili da krenu od nule.

Murinjo je, dakle, pokušao da zatvori tu knjigu.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ali sada se postavlja pitanje - da li je problem zaista rešen ili je samo gurnut pod tepih?

"Svlačionica je i dalje hladna"

Upravo je to tvrdnja koja je sada ponovo uzdrmala Madrid.

Antón Meana je u "El Larguero" rekao da mu Realova svlačionica deluje isto hladno kao pre pet meseci.

Prema njegovim informacijama, odnosi u ekipi nisu bili dobri ni tokom mandata Ćabija Alonsa, ni tokom perioda kada je ekipu vodio Alvaro Arbeloa, a sada se postavlja pitanje zašto ni Murinjo nije uspeo da promeni atmosferu.

U emisiji je čak izrečena i brutalna ocena Murinjovog dosadašnjeg uticaja - Portugalac je predstavljen kao "narednik od gvožđa" koji je trebalo da uvede red, ali se sada govori o "naredniku od lima".

A onda je eksplodirao slučaj Mbape

Kao da problemi u svlačionici nisu dovoljni, dodatnu buru izazvao je Kilijan Mbape.

1/5 Vidi galeriju Kilijan Mbape na meču protiv Elčea Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, Marta López Vázquez / Alamy / Profimedia

Francuz se povredio 25. septembra u utakmici Francuske i Turske i napustio reprezentativni kamp. Umesto da čitav period oporavka provede u Madridu, Mbape je uz dozvolu kluba deo vremena proveo u Francuskoj i Švajcarskoj.

A onda su se pojavile fotografije i snimci koji su zapalili društvene mreže.

Mbape je viđen u noćnom klubu u Parizu sa partnerkom Ester Eksposito, dok je nekoliko dana kasnije objavio i snimak na kojem vozi bicikl u Švajcarskoj.

Problem je nastao zbog jedne veoma nezgodne okolnosti.

Murinjo je prethodno govorio da profesionalni fudbaler tokom sezone ne bi trebalo da vozi bicikl zbog rizika od povrede.

I onda, upravo dok se oporavlja od povrede kolena,Mbape objavljuje snimak kako vozi bicikl.

Murinjo navodno očitao bukvicu Mbapeu

Tu priča dobija još jedan obrt.

Francuski "20 Minutes" preneo je navode emisije "El Chiringuito" prema kojima je Murinjo navodno imao razgovor nasamo sa Mbapeom po njegovom povratku i zamerio mu zbog objavljivanja snimka. Prema toj verziji, Portugalac mu je jasno stavio do znanja da će ga javno braniti, ali da unutar svlačionice neće ignorisati takvo ponašanje.

Zvanična verzija Real Madrida mnogo je blaža.

Iz kluba tvrde da je Mbape imao dozvolu da se oporavlja van Valdebebasa i da nema nikakvog problema sa njegovim ponašanjem. "Mundo Deportivo" je takođe preneo stav kluba da je njegov odmor bio dogovoren sa klubom i Murinjom i da se oporavak odvijao prema planu.

Problem je što se sve dešava pred pakleni oktobar

I baš zato trenutak ne može biti gori.

Real Madrid čeka težak raspored, a ekipa trenutno pokušava da uhvati priključak za Barselonom. Prema Cadena SER, Madriđani u oktobru imaju utakmice sa Viljarealom, Romom, Seviljom i Barselonom.

Mbape se u međuvremenu vratio treninzima sa ekipom i trebalo bi da bude na raspolaganju za duel sa Viljarealom 10. oktobra.

Murinjo tako dobija možda i najvažniji zadatak od dolaska u Madrid.

Ne samo da mora da pronađe igru i rezultate - mora da dokaže da zaista drži svlačionicu pod kontrolom.