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Slovenački funkcioner je već odlučio da se neće kandidovati za predsednika Međunarodne fudbalske federacije (Fifa), ali bi njegov ostanak na čelu Uefa još četiri godine mogao da donese kontinuitet i jedinstvo u trenutku kada se ona suprotstavlja načinu rada predsednika svetske kuće fudbala Đanija Infantina, preneli su britanski mediji. Čeferin može ponovo da se kandiduje tek nakon što su na Kongresu Uefa u Parizu 2024. godine usvojene kontroverzne izmene statuta koje se odnose na ograničenje predsedničkih mandata.

Fudbalski savez Engleske protivio se tim izmenama, ali je nakon što su one izglasane, Čeferin rekao da se ionako neće ponovo kandidovati, navodeći da je šest meseci ranije odlučio da se povuče kada mu se 2027. godine završi treći mandat.

Međutim, on je sada saopštio delegatima da će se kandidovati za novi mandat do 2031. godine. Izbori će se održati na Kongresu Uefa koji će naredne godine biti održan u Astani.

Čeferin je otvoreno kritikovao Infantina nakon što je u julu objavljeno da želi da proda udeo u takmičenjima privatnim investitorima.

Uefa je saopštila da je zbog načina na koji je Infantino vodio taj slučaj izgubila poverenje u njega i u avgustu najavila da će pokušati da pronađe kredibilnog kandidata koji bi mu se suprotstavio.

Spekulisalo se da bi današnji sastanak u Berlinumogao da bude trenutak kada bi Uefa postigla saglasnost oko kandidata, ali to se nije dogodilo.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Čeferin, predsednik UEFA Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia, RONALD WITTEK/EPA, BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Rok za podnošenje kandidatura za predsednika Fife je 18. novembar, a izvori iz Uefe naveli su da očekuju da će kandidat biti pronađen do tada.

Bivši defanzivac Totenhema Ramon Vega u sredu je postao prvi kandidat koji je zvanično objavio nameru da se suprotstavi Infantino­mu.

Infantino, koji je na funkciji od 2016. godine, i dalje ima značajnu podršku, posebno u Africi i Južnoj Americi, ali i među brojnim zemljama Bliskog istoka, uključujući Katar i Saudijsku Arabiju.

Predsednik Azijske fudbalske konfederacije (AFC) šeik Salman bin Ibrahim el Kalifa takođe je, čini se, ublažio svoj stav prema Infantinu, navodi se u pismu koje je imala uvid agencija Pres Asosiejšn.

Šeik Salman je ranije zajedno sa Čeferinom i predesnikom ;Konfederacije Severne i Centralne Amerike i Kariba Viktorom Montagljanijem pozvao Infantina da podnese ostavku.

Međutim, njegovo novo pismo ukazuje na mogućnost formiranja interne radne grupe koja bi razmotrila potencijalne reforme sistema upravljanja Fifom.