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Doskorašnji napadač Crvene zvezdeBruno Duarte doživeo je neprijatnu dramu tokom brazilskog derbija između Vasko da Game i Botafoga.

Duarte je u finišu prvog poluvremena dobio snažan udarac u grudi u duelu sa Nahuelom Feraresom, nakon čega je izgubio svest i pao na travu.

Bruno Duarte u dresu Vasko da Game Foto: AGIF / Sipa USA / Profimedia, Fotoarena, Foto Arena LTDA / Alamy / Profimedia

Lekarska ekipa je odmah utrčala na teren, dok je njegov saigrač Tijago Mendes pokušavao da ga dozove svesti udarajući ga po licu.

Portugalac je ubrzo došao sebi, ali je zbog predostrožnosti iznet na nosilima i nije mogao da nastavi utakmicu. Srećom, Duarte nije morao u bolnicu, već je sa klupe odgledao završnicu susreta.

Vasko je na kraju slavio rezultatom 2:1, a Duarte je pre incidenta stigao da upiše asistenciju kod prvog gola svog tima.

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Duarte donosi vodjstvo Zvezdi Izvor: Kurir