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Budućnost Kilijana Mbapea u Real Madridu navodno je ozbiljno dovedena u pitanje, prenose "ESPN" i francuski "L’Ekip".

Francuski superstar, koji je u Madrid stigao pre nešto više od dve godine, prema tim informacijama nije zadovoljan klupskim rezultatima, ali ni odnosima sa upravom i stručnim štabom.

Kilijan Mbape Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dodatno nezadovoljstvo pojavilo se tokom njegovog oporavka od povrede kolena. Mbape je tada viđen u noćnom provodu u Parizu, a potom je objavio i snimke vožnje biciklom u Švajcarskoj, što je izazvalo kritike u španskoj javnosti. Navodno je zbog toga dobio i oštar prekor trenera Žozea Murinja.

Iako ima ugovor sa Realom do leta 2029. godine, Mbape je frustriran činjenicom da u prve dve sezone nije osvojio ni La Ligu ni Ligu šampiona. Individualno je, međutim, imao sjajan učinak – prošle sezone postigao je 42 gola na 44 utakmice.

Za njegov potpis već su zainteresovani Arsenal i Liverpul, ali bi potencijalni transfer bio ogroman posao. Real Madrid, prema navodima, ne bi ni razmatrao ponudu manju od 200 miliona evra.

Ukoliko se informacije o Mbapeovom nezadovoljstvu potvrde, pred Realom bi mogla da bude jedna od najvećih transfer-saga narednih godina.

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Kilijan Mbape poruka na srpskom Izvor: Instagram/Real Madrid