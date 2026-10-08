TRANSFER BOMBA IZ MADRIDA: Kilijan Mbape napušta Real?
Budućnost Kilijana Mbapea u Real Madridu navodno je ozbiljno dovedena u pitanje, prenose "ESPN" i francuski "L’Ekip".
Francuski superstar, koji je u Madrid stigao pre nešto više od dve godine, prema tim informacijama nije zadovoljan klupskim rezultatima, ali ni odnosima sa upravom i stručnim štabom.
Dodatno nezadovoljstvo pojavilo se tokom njegovog oporavka od povrede kolena. Mbape je tada viđen u noćnom provodu u Parizu, a potom je objavio i snimke vožnje biciklom u Švajcarskoj, što je izazvalo kritike u španskoj javnosti. Navodno je zbog toga dobio i oštar prekor trenera Žozea Murinja.
Iako ima ugovor sa Realom do leta 2029. godine, Mbape je frustriran činjenicom da u prve dve sezone nije osvojio ni La Ligu ni Ligu šampiona. Individualno je, međutim, imao sjajan učinak – prošle sezone postigao je 42 gola na 44 utakmice.
Za njegov potpis već su zainteresovani Arsenal i Liverpul, ali bi potencijalni transfer bio ogroman posao. Real Madrid, prema navodima, ne bi ni razmatrao ponudu manju od 200 miliona evra.
Ukoliko se informacije o Mbapeovom nezadovoljstvu potvrde, pred Realom bi mogla da bude jedna od najvećih transfer-saga narednih godina.
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