MAJKA KRISTIJANA RONALDA SE RASPLAKALA: "Moj sin je mogao otići na velika vrata, a otišao je na mala"
- Majka Kristijana Ronalda, Dolores Aveiro, rekla je da je tužna i šokirana zbog njegovog odlaska iz reprezentacije Portugala.
- Poručila je da je Ronaldo mogao da ode 'na velika vrata', ali je otišao 'na mala', uz utisak da ga ne cene dovoljno.
Odlazak Kristijana Ronalda iz reprezentacije Portugala posle sukoba sa selektorom Žoržom Žezusom, teško je pogodio njegovu majku Dolores Aveiro.
Ronaldo je napustio tabor reprezentacije pred duel sa Danskom, a potom je u opširnom pismu objasnio razloge. Odgovornost je prebacio na selektora, rekavši da ga je dva puta prevario.
U međuvremenu su reagovale i Georgina Rodrigez i Kristijanova sestra, a sada je svoj stav iznela i majka.
Dolores u razgovoru za časopis "TV 7 dias" nije krila tugu, a priznala je da su je dešavanja oko njenog sina veoma pogodila.
"Tužna sam, što je sasvim normalno. Bio je to šok", poručila je majka portugalskog kapitena.
Posebno se osvrnula na način na koji se njen sin našao u ovoj situaciji.
"Moj sin je mogao otići na velika vrata, a otišao je na mala, ali nema veze, Bog će se pobrinuti za to".
Doroles je priznala da nije mogla da ostane ravnodušna i da je plakala zbog cele situacije. Razlog je, između ostalog, osećaj da se prema njenom sinu ne postupa s dovoljno poštovanja, o čemu govori i stav saigrača.
Dolores je posebno naglasila da je Ronaldo godinama imao posebno mesto u srcima portugalskih navijača, zbog čega joj je teško da gleda kako se aktuelna situacija razvija.
"On je uvek bio heroj Portugala. Ne cene ga onoliko koliko bi trebali", poručila je.
Utorak 29.9. - Kristijano Ronaldo je odbio da trenira sa ekipom i otišao da trenira u teretanu
Sreda 30.9. - Selektor Žezus je negirao sukob, ali je nedugo potom Ronaldo napustio kamp reprezentacije
Subota 3.10. - Georgina se oglasila brutalnom porukom koju je kasnije obrisala
Ponedeljak 5.10 - Oglasio se selektor Žezus i poručio da su vrata Ronaldu otvorena
Utorak 6.10. - Tačno nedelju dana od početka sukoba, Ronaldo se oglasio podužim pismom
Četvrtak 8.10. - Ronaldu se sprema ozbiljna suspenzija