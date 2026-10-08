Utorak 29.9. - Kristijano Ronaldo je odbio da trenira sa ekipom i otišao da trenira u teretanu

Sreda 30.9. - Selektor Žezus je negirao sukob, ali je nedugo potom Ronaldo napustio kamp reprezentacije

Subota 3.10. - Georgina se oglasila brutalnom porukom koju je kasnije obrisala

Ponedeljak 5.10 - Oglasio se selektor Žezus i poručio da su vrata Ronaldu otvorena

Utorak 6.10. - Tačno nedelju dana od početka sukoba, Ronaldo se oglasio podužim pismom

Četvrtak 8.10. - Ronaldu se sprema ozbiljna suspenzija