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"Moramo da budemo zajedno i da pružamo podršku jedni drugima. Dakle, držimo se zajedno, uživajmo u svemu što nas čeka i smejmo se", rekao je Haland za Skaj u prvom obraćanju medijima otkako je objavljena odluka komisije.

Siti će u nedelju igrati na Enfildu protiv Liverpula, u prvoj utakmici od objavljivanja odluke komisije u utorak.

Enfild Roud, stadion Liverpula Foto: Peter Powell/EPA

Nezavisna komisija utvrdila je da je Siti sa nekoliko komercijalnih partnera sklapao "fiktivne ugovore" u okviru šeme za prikrivanje tajnog finansiranja u iznosu većem od 830 miliona funti.

Liga je u utorak potvrdila da je Siti proglašen krivim po svim optužbama koje se odnose na kršenje finansijskih pravila u periodu od sezone 2009/2010 do 2017/2018, kao i po svim osim jedne optužbe koja se odnosi na nesaradnju u istrazi.

Klub je od početka negirao bilo kakvu krivicu i tvrdi da ima neoborive dokaze o tome.

Siti se žalio, a o žalbi će odlučivati zasebno nezavisno žalbeno veće.

Na pitanje šta bi poručio navijačima Sitija koji putuju na Enfild, gde ekipu očekuje potencijalno neprijateljski doček, Haland je rekao da će se oni dobro provesti.

"Moramo da budemo zajedno, da budemo jedni uz druge i da ostanemo pozitivni. ;Šta god da se dešava u životu, uvek moramo da imamo osmeh na licu. Zato moramo da ostanemo pozitivni, gledamo unapred, pokušamo da pobeđujemo u utakmicama i uživamo u trenutku i utakmici", naveo je Haland.

(Beta)