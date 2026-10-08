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Posle sastanka predstavnika svih 55 članica Uefa u Berlinu, evropska kuća fudbala saopštila je da traži kandidata koji bi predstavljao Fifa širom sveta i pružao liderstvo bez direktnog mešanja u operativno upravljanje organizacijom.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ime potencijalnog kandidata nije saopšteno, ali je potvrđeno da to neće biti predsednik Uefa Aleksander Čeferin. Nije isključeno ni da kandidat bude van Evrope, s obzirom na to da će za pobedu na izborima biti neophodna podrška članica Fifa iz svih delova sveta.

Čeferin je na sastanku u Berlinu potvrdio da će se kandidovati za četvrti i poslednji mandat na čelu Uefa. Izbori će biti održani 22. aprila naredne godine u Astani. Slovenac je na čelu Uefa od 2016. godine, iste godine kada je Infantino izabran za predsednika Fifa.

Uefa je u saopštenju navela da Fifa mora da dobije lidera sa vizijom i iskustvom, sposobnog da uživa poverenje svih regiona, uz jasnu posvećenost razvoju fudbala, reformama, integritetu i nezavisnosti.

Evropska federacija ponovila je i zahtev da svaka od 211 članica Fifa dobije jednokratnu dividendu od 10 miliona dolara iz rezervi svetske kuće fudbala. Rezerve Fifa trenutno iznose gotovo šest milijardi dolara.

Uefa je predložila i da rad i imenovanja u nadzornim telima Fifa budu zaštićeni od uticaja predsednika i izvršnog rukovodstva, kao i da se resursi Fifa ne koriste za lične ili izborne interese.

Odnosi Uefa i Infantina dodatno su pogoršani nakon njegovog plana da privatnim investitorima proda udele u Svetskom prvenstvu i drugim takmičenjima, koji je ubrzo propao.

Dok su evropski savezi u Berlinu usaglašavali strategiju za izbore, Infantino je boravio na Zelenortskim Ostrvima, gde je dobio ovacije na sastanku 54 afrička saveza članica Fifa.

On je tom prilikom istakao ulaganja Fifa u afrički fudbal kroz program "Fifa Forward", navodeći da je tokom poslednjih deset godina u Afriku uloženo milijardu dolara.

Jedini kandidat koji je do sada javno najavio da želi da se suprotstavi Infantinu jeste bivši reprezentativac Švajcarske i fudbaler Totenhema Ramon Vega.

Vega je pokušao da se kandiduje i 2019. godine, ali tada nije uspeo da obezbedi podršku najmanje pet članica Fifa, koliko je bilo potrebno za učešće na izborima. Za sada nije poznato da li ispunjava uslov prema kojem kandidat mora da ima priznatu ulogu u fudbalu najmanje dve od prethodnih pet godina.

Izbori za predsednika Fifa biće održani 18. marta naredne godine u Rabatu, a rok za podnošenje kandidatura ističe 18. novembra.