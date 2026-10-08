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Žreb za prvo kolo Kupa Srbije za sezonu 2026/27 biće održan u ponedeljak, 12. oktobra, od 14 časova u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije (FSS) u Staroj Pazovi, preneo je FSS.

U ovoj fazi takmičenja učestvovaće 32 kluba, koji će biti podeljeni u dve grupe.

U prvoj grupi nalazi se 16 klubova koji su prošle sezone igrali u Super ligi Srbije, a takmičenje su završili od prvog do 16. mesta. To su Crvena zvezda, Vojvodina, Partizan, Železničar iz Pančeva, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik iz Surdulice, Čukarički, IMT, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana, Radnički 1923, TSC, Javor, Spartak i Napredak.

Drugu grupu čini 11 klubova iz Prve lige Srbije koji nisu učestvovali u prethodnoj fazi, kao i pet pobednika pretkola.

Među njima su Zemun, Mačva, Voždovac, Dubočica, Loznica, Vršac, Jedinstvo sa Uba, Smederevo 1924, Borac 1926 iz Čačka, Grafičar, Tekstilac, Teleoptik, Sloven iz Rume, Jedinstvo 1936 iz Kruševca, Budućnost Krušik 2014 iz Valjeva i FAP iz Priboja.

Utakmice 1/16 finala Kupa Srbije na programu su 28. oktobra, dok će se osmina finala igrati 2. decembra.

Četvrtfinale je zakazano za 3. mart 2027. godine, polufinalni mečevi za 2. april, dok je finale na programu 12. maja.