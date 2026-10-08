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Reprezentativci Mančester sitija vratili su se u četvrtak treninzima sa ekipom, devet dana nakon što je Premijer liga objavila izveštaj u kojem se navodi da je klub koristio "fiktivne" ugovore kako bi prikrio tajno finansiranje veće od 830 miliona funti.

Većina igrača bila je sa svojim reprezentacijama kada je objavljena odluka o presudi, zbog čega je Mareska po njihovom povratku održao sastanak i pozvao ih da situacija van terena ne utiče na njihov pristup obavezama.

Italijanski stručnjak poručio je igračima da moraju da zadrže koncentraciju i pozitivan stav pred nastavak prvenstva, koje se ovog vikenda nastavlja utakmicom protiv Liverpula.

Napadač Sitija Erling Haland ponovio je poruke svog trenera i istakao da klub i navijači moraju da ostanu ujedinjeni.

"Mnogo mi je stalo do ovog mesta. Ovde sam proveo prve četiri godine i ovo je posebno mesto za sve nas. Mnogo mi je stalo do Sitija i navijača. I sam sam navijač i osećam sve zajedno sa njima", rekao je Haland za Skaj sport.

"Navijači će u nedelju uživati, a mi moramo da ostanemo zajedno. Moramo da budemo uz jedni druge i ostanemo pozitivni. Šta god da se dešava u životu, moramo da se smejemo, gledamo napred, pokušamo da pobeđujemo i uživamo u svemu", dodao je norveški reprezentativac.

Mančester siti je uložio žalbu na odluku i javno i dalje odbacuje optužbe protiv kluba.

Prema navodima britanskih medija, poruke koje su interno upućene ljudima povezanim sa igračkim kadrom takođe su bile odlučne u stavu da klub i dalje smatra da nije kriv.

(Beta)