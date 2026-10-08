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Očekuju se značajniji doprinos od Zekovića u nastavku sezone, a njegov razvoj pomno prate u Holandiji, gde je prethodno pratio boje Fejenorda.

1/6 Vidi galeriju FK Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tamošnji portal “Football transfers” posvetio je tekst momku rođenom u Francuskoj, uz kratko retrospektivu do sada učinjenog u karijeri.

“Iako se Aleks Zeković lično veoma dobro razvija, rezultati Partizana kao ekipe ni izbliza nisu na željenom nivou. Klub nije uspeo da se plasira u ligašku fazu Lige konferencije. U plej-ofu je španski Hetafe bio za nijansu bolji, pošto je nakon dva meča slavio ukupnim rezultatom 4:3. Ni u domaćoj Superligi situacija nije mnogo bolja. Partizan je u prvih devet prvenstvenih utakmica osvojio svega osam bodova i zauzima razočaravajuće 11. mesto na tabeli”, navodi spomenuti izvor.

Na Aleksovih devet nastupa Holanđani gledaju kao “ubedljiv početak” u novoj sredini.

“U aktuelnoj sezoni već je upisao devet zvaničnih nastupa za klub, a Zeković je četiri puta bio starter. Značajan deo tih utakmica odigrao je na evropskoj sceni. Vezista je tako pet puta nastupio u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Njegov ubedljiv početak u Srbiji nije prošao nezapaženo, u septembru mu je doneo poziv u reprezentaciju Crne Gore do 21 godine.”