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Tokom suđenja zdravstvenim radnicima optuženim za smrt Dijega Armanda Maradone iznesene su teške optužbe na račun sedmočlanog lekarskog tima koji se brinuo o legendarnom argentinskom fudbaleru u poslednjim danima njegovog života.

Tužilac Patrisio Ferari izjavio je da je Maradona bio prepušten grupi neorganizovanih amatera te da kuća u kojoj se oporavljao nije imala ni najosnovniju medicinsku opremu. Završne reči tužilaštva počele su u četvrtak na sudu u San Isidru, u blizini Buenos Ajresa.

1/6 Vidi galeriju Dijego Maradona Foto: Hakan AkgÃ¼n / AFP / Profimedia, Eurokinissi / Zuma Press / Profimedia, Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Maradona je preminuo 25. novembra 2020. godine u dobi od 60 godina od posledica zastoja srca i akutnog plućnog edema. Dve nedelje ranije operisan je zbog krvnog podliva na mozgu, nakon čega je pušten na kućno lečenje u Tigreu, severno od Buenos Ajresa.

Tužilaštvo smatra da je lekarski tim ozbiljnim propustima ugrozio njegov život te da je Maradonina smrt mogla biti sprečena. Sedmoro optuženih zdravstvenih radnika odbacuje krivicu, a ako budu osuđeni, prete im zatvorske kazne od osam do 25 godina.

"Maradona je bio tempirana bomba. Rešili su ga se"

"Maradona je 11. novembra 2020. bio tempirana bomba. Rešili su ga se i odveli ga u onu kuću u kojoj je 14 dana kasnije umro", izjavio je Ferari tokom završnog izlaganja, prenose mediji.

Prema njegovim rečima, medicinsko osoblje bilo je svesno kakvo je Maradonino zdravstveno stanje, ali uprkos tome nije osiguralo odgovarajuće uslove za lečenje.

"Vladala je potpuna neorganizovanost. Bila je to grupa amatera koja je povećala rizik iznad dopuštenih granica, a neki od njih pokazivali su i ravnodušnost", rekao je tužilac.

Ferrri je posebno kritikovao uslove u kući u kojoj je Maradona proveo poslednje dane.

"Nisu imali ni rukavice, ni zavoje, ni defibrilator"

"Nije bilo rukavica, gaze, infuzije, kutije prve pomoći, defibrilatora, vozila hitne pomoći, ničega od onoga što su obećali. Bila je to potpuna praznina, u toj kući nije bilo ničega", rekao je Ferari.

Tužilac je naglasio da je Maradona imao složene zdravstvene probleme zbog kojih je zahtevao stalnu lekarsku kontrolu.

"To je bila situacija koja se razvijala tokom više dana. Interdisciplinarna medicinska komisija zaključila je da Maradona nije bio zdrav čovek koji je iznenada umro, nego pacijent s izuzetno složenim i ozbiljnim zdravstvenim stanjem. Jedan od zaključaka bio je da se smrt mogla izbeći i da je medicinska nega bila neodgovarajuća", izjavio je Ferari.

Lekarski tim opisao je kao "grupu amatera koja je u svakom trenutku zaboravljala da ima posla s ranjivim pacijentom složenog zdravstvenog stanja".

Nakon njega završnu reč počeo je da iznosi i tužilac Kosme Iribaren, koji se prisetio trenutka kada je video Maradonino telo na dan smrti. "Ta će mi slika zauvek ostati urezana u sećanje", rekao je.

Sedmoro optuženih, preti im do 25 godina zatvora

Na optuženičkoj klupi nalazi se sedmoro članova medicinskog tima, među kojima su neurohirurg Leopoldo Luke, psihijatar Avgustina Kosačov, psiholog Karlos Dijaz te medicinsko i drugo zdravstveno osoblje.

Terete se za ubistvo s eventualnim umišljajem, odnosno da su bili svesni mogućnosti da njihovi postupci ili propusti mogu dovesti do Maradonine smrti, ali su na takav ishod pristali.

Leopoldo Luke (u sredini), glavnooptuženi za smrt Dijega Maradone Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tužilaštvo tvrdi da je Maradona bio zanemaren i da mu nije pružena zdravstvena nega kakvu je njegovo stanje zahtevalo.

Odbrana, s druge strane, odbacuje odgovornost i tvrdi da je Maradona preminuo zbog svojih dugogodišnjih zdravstvenih problema te da je njegova smrt bila iznenadna i nepredvidiva.

Tokom postupka saslušani su brojni svedoci i medicinski stručnjaci. Neki su podržali tvrdnje tužilaštva o neodgovarajućoj negi, dok su drugi osporavali zaključak da se Maradonina smrt mogla sprečiti.

Prvo suđenje poništeno zbog velikog skandala

Reč je o ponovljenom suđenju, koje je započelo u aprilu ove godine. Prvi postupak otvoren je u martu 2025., ali je dva meseca kasnije poništen zbog skandala povezanog sa sudijom Džulijetom Makintač.

Otkriveno je da je učestvovala u snimanju neodobrenog dokumentarnog filma o slučaju, čime su prekršena pravila sudskog postupka. Zbog toga je suđenje moralo da počne ispočetka, pred novim sudskim većem.

Na ponovljenom suđenju održano je više od 40 ročišta i prikupljeno je više od 100 iskaza optuženika i svedoka. Nakon završnih reči tužilaštva i advokata Maradonine porodice, svoja će izlaganja održati branioci sedmoro optuženih. Tek potom će sud odlučivati o njihovoj krivici.

Maradona se smatra jednim od najvećih fudbalera svih vremena. S Argentinom je osvojio Svetsko prvenstvo 1986. godine, a najveće uspehe tokom klupske karijere ostvario je u Napoliju, s kojim je osvojio dve titule prvaka Italije i Kup UEFA-e.