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Darko Božović, nekadašnji golman Partizana, preminuo je u 48. godini nakon duge i teške borbe sa kancerom želuca.

1/17 Vidi galeriju Partizanovi golmani Foto: @starsport, MN Press, Starsport/Peđa Milosavljević, OHN THYS / AFP /Profimedia, aerrant/Shutterstock, Screenshot, FK Železničar Pančevo

Božović je branio za Partizan od 2007. do 2010. godine i sa crno-belima osvojio dve duple krune.

Darko Božović Foto: Screenshot

Nažalost, smrt Božovića je samo nastavak tragičnih sudbina Partizanovih golmana u 21. veku.

Njegov prezimenjak i naslednik Mladen Božović bio je golman Partizana od 2008. do 2010. godine.

Foto: @starsport

Takođe je osvojio dve duple krune, a ostao je upamćen po rekordu kada u prvenstvu nije primio gol 916 minuta.

Nažalost, popularni "Bonja" je u martu 2022. godine pokušao sebi da oduzme život. Incident se desio ispred porodične kuće u Podgorici, nakon što je uzeo veću količinu tableta, pa je pucao u sebe iz lovačke puške u predelu grudi i butine. Lekari su, srećom, uspeli da mu spasu život.

Radiša Ilić je u dva navrata bio među stativama u Partizanu, od 1998. do 2003. i od 2010. do 2013. godine.

Foto: Starsport

Čuven je po penal serije iz Brisela 2010. godine kada je uveo Partizan u Ligu šampiona. Ilić je "začarao" mrežu, pa su fudbaleri Anderlehta promašili čak tri penala.

Ilić je preminuo 13. marta 2025. godine u 47. godini. Njegovo telo pronađeno je ispred zgrade u kojoj je živeo u Bajinoj Bašti, a pojedini izvori naveli su da se sumnjalo da je pao sa terase stana. Okolnosti tragedije i motiv nisu zvanično potvrđeni.

Radovan Radaković izgubio je bitku sa opakom bolešću u septembru 2022. godine u 52. godini.

Foto: Printskrin

Radaković je nastupao za Partizan od 2000. do 2004. godine. Dva puta je bio šampion i jednom pobednik Kupa Jugoslavije, a upisao je i dva nastupa za reprezentaciju Jugoslavije.

Invazivno difusni tumor želuca mu je dijagonstifikovan nakon jedne naizgled rutinske intervencije, te je odmah morao da prekine trenersku karijeru.

Njegovi bivši saigrači i rivali godinama su skupljali novac kako bi mu pomogli u borbi, ali bolest je nažalost pobedila.

Snežana Pantić, devojačko Perić, nekadašnja srpska karatistkinja, preminula je u februaru 2022. godine u 44. godini.

Foto: Printskrin/Instagram

Snežana Pantić umrla je posle duge borbe sa opakom bolešću.

Snežana je bila supruga golmana Partizana Đorđa Pantića, za koga se udala 31. decembra 2006. godine.

Đorđe Pantić je bio član Partizana od 1999. do 2006. godine, a osvojio je tri prvenstva i kup sa crno-belima.