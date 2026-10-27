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Evropski šampion suočava se sa ozbiljnim kadrovskim problemima!

Hviča Kvarackelija ide na operaciju zbog teške povrede kolena, ali gruzijski reprezentativac nije jedina briga Luisa Enrikea. Zdravstveni problemi muče i Usmana Dembelea, kapitena Markinjosa i Nuna Mendeša, pa se u Parizu s razlogom pitaju kakva ih iskušenja čekaju u nastavku sezone!

1/4 Vidi galeriju Hviča Kvarachelija povreda na meču protiv Barselone Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia, Dave Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Pobeda nad Barselonom rezultatom 4:2 u Ligi šampiona trebalo je da bude razlog za veliko slavlje u taboru Pari Sen Žermena, ali je trijumf ostavio i ozbiljne posledice. Povrede su zadale glavobolju stručnom štabu, a spisak igrača čije se zdravstveno stanje pažljivo prati sve je duži.

Kvarackelija je najteže stradao. Gruzijac je povredio prednje ukrštene ligamente desnog kolena i očekuje ga operacija u medicinskom centru Aspetar u Dohi. Ovakve povrede zahtevaju dug oporavak, zbog čega je njegov povratak na teren ove sezone pod velikim znakom pitanja.

Dembele, Markinjos i Mendeš dodatno brinu Enrikea

Međutim, tu se problemi za Parižane ne završavaju. Usman Dembele prijavio je povredu leve natkolenice, dok kapiten Markinjos ima probleme sa zadnjom ložom. Nuno Mendeš je, sa druge strane, zbog povrede mišića propustio okršaj sa Barselonom.

Reč je o važnim karikama tima Luisa Enrikea, pa bi eventualna duža odsustva mogla ozbiljno da poremete planove španskog stručnjaka. PSŽ ima visoke ambicije na svim frontovima, a izostanak nekoliko standardnih prvotimaca u isto vreme predstavljao bi veliki udarac.

Posebno zabrinjava činjenica da je sezona ušla u period u kojem se utakmice nižu velikom brzinom, a prostora za odmor i oporavak ima sve manje.

PSŽ ne planira hitnu kupovinu, Enrike veruje u postojeći kadar

Uprkos problemima, Pari Sen Žermen zasad ne planira vanredna pojačanja u zimskom prelaznom roku, navodi francuski "Lekip". Prema tim informacijama, stručni štab namerava da se osloni na igrače koje već ima na raspolaganju.

To bi moglo da otvori prostor fudbalerima koji su do sada imali manju minutažu, ali ostaje pitanje da li će ekipa uspeti da zadrži isti nivo igre ukoliko se lista povređenih dodatno proširi.

PSŽ je odlično započeo odbranu evropske krune sa tri pobede u Ligi šampiona, dok je u francuskom prvenstvu posle promenljivog starta vezao četiri uzastopna trijumfa.

Sada Parižane čeka novi izazov, a Luis Enrike moraće da pronađe način da sačuva rezultate i ambicije kluba dok se njegovi fudbaleri oporavljaju.