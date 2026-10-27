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Situacija na "Old Trafordu" postaje sve napetija! Mančester junajted doživeo je novi težak poraz, a u centru pažnje ponovo se našao Bruno Fernandeš, koji je utakmicu protiv Bornmuta odgledao sa klupe.

Kapiten "crvenih đavola" potom je na Instagramu označio da mu se dopada objava sa porukom koja je odmah privukla pažnju engleskih medija. Mnogi su njegov potez povezali sa sve lošijim odnosima u klubu i nezadovoljstvom radom trenera Majkla Kerika.

"Nikada nemojte dovesti odanu osobu do tačke u kojoj joj više nije stalo", glasila je poruka koja je pokrenula spekulacije o mogućoj prozivci na račun šefa stručnog štaba.

Ipak, nije potvrđeno da je Fernandeš ovom objavom želeo da pošalje poruku Keriku. Engleski mediji navode i da je Portugalac u međuvremenu uklonio oznaku da mu se objava dopada.

1/9 Vidi galeriju Bruno Fernandeš Foto: Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia, Anna Gowthorpe / imago sportfotodienst / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Fernandeš na klupi, a Junajted tone sve dublje!

Dodatnu pažnju izaziva činjenica da je portugalski vezista ostao van startne postave nakon što je ranije javno kritikovao Kerikovu taktiku. Nezadovoljstvo je navodno kulminiralo posle poraza od Koma rezultatom 4:1 u Ligi šampiona, kada je Fernandeš otvoreno govorio o problemima u igri svog tima.

Ni odluka trenera da kapitena ostavi na klupi protiv Bornmuta nije donela željeni rezultat. Junajted je ponovo izgledao bezidejno i na kraju pretrpeo ubedljiv poraz pred svojim navijačima.

Fernandešov potez na društvenim mrežama zato je dodatno podgrejao priče o atmosferi u svlačionici.

Kariku se drma klupa, čelnici kluba održavaju krizne razgovore!

Rezultati Mančester junajteda sve su veći razlog za zabrinutost. Prema navodima engleskih medija, čelnici kluba razgovaraju o budućnosti Kerika nakon novog bolnog poraza.

Trener je prošlog leta potpisao dvogodišnji ugovor, ali je njegov učinak daleko od očekivanog. Prema podacima iz dostavljenog izveštaja, na prvih 12 utakmica ostvario je samo dve pobede, dok se Junajted nalazi na 16. mestu Premijer lige.

Zanimljivo je da su navijači tokom utakmice protiv Bornmuta skandirali Kerikovo ime uprkos lošem rezultatu. Ipak, podrška sa tribina ne menja činjenicu da ekipa mora hitno da pronađe izlaz iz rezultatske krize.

Jedan lajk pokrenuo lavinu spekulacija!

Dok se budućnost trenera dovodi u pitanje, potez kapitena dodatno je podgrejao priče o dešavanjima iza zatvorenih vrata. Fernandeš nije javno potvrdio da je njegova aktivnost na Instagramu bila usmerena protiv Kerika, ali tajming je bio dovoljan da izazove veliku pažnju.

Junajtedu sada predstoji težak zadatak da zaustavi slobodan pad i ponovo uspostavi mir u ekipi. U suprotnom, kriza bi mogla da postane još dublja, a pritisak na trenera i vodeće ljude kluba još veći.