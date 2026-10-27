NOVINARKA "ZAPALILA" CRVENI TEPIH: Kada se ona pojavila, svima je zastao dah! Ko je Kejt koja je vodila dodelu "Zlatne lopte"
Ceremonija dodele jubilarne 70. "Zlatne lopte" prvi put se odvijala u Londonu.
Posle velike dramatike, nagradu za najboljeg fudbalera dobio je Hari Kejn.
Kao i svaka svečanost, i ova je zanimljiva i iz ugla voditelja.
Poslednjih godina uobičajena je praksa da ceremoniju dodele "Zlatne lopte" vodi voditeljski par koji čine bivša fudbalska legenda i sportska novinarka.
Ove godine ta čast je pripala Tjeriju Anriju i Kejt Skot.
Kejt Skot je poznata sportska novinarka.
Rođena je u Mančesteru, ali je karijeru započela 2005. godine u Nemačkoj u "Dojče veleu".
Kasnije je prešla u magazin "Gol", a zatim se vratila na Ostrvo, gde je postala novinarka "Skaj sporta".
Od 2020. godine je članica redakcije CBS sporta i zadužena je za praćenje UEFA Lige šampiona.