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Ceremonija dodele jubilarne 70. "Zlatne lopte" prvi put se odvijala u Londonu.

Posle velike dramatike, nagradu za najboljeg fudbalera dobio je Hari Kejn.

Kao i svaka svečanost, i ova je zanimljiva i iz ugla voditelja.

Poslednjih godina uobičajena je praksa da ceremoniju dodele "Zlatne lopte" vodi voditeljski par koji čine bivša fudbalska legenda i sportska novinarka.

Zlatna lopta, Kejt Skot Foto: Tim Rooke / Sipa Press / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

 Ove godine ta čast je pripala Tjeriju Anriju i Kejt Skot.

Kejt Skot je poznata sportska novinarka.

Rođena je u Mančesteru, ali je karijeru započela 2005. godine u Nemačkoj u "Dojče veleu".

Kasnije je prešla u magazin "Gol", a zatim se vratila na Ostrvo, gde je postala novinarka "Skaj sporta".

Od 2020. godine je članica redakcije CBS sporta i zadužena je za praćenje UEFA Lige šampiona.

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Lamin Jamal, Zlatna lopta Izvor: UEFA