Slušaj vest

Roma je zvanično produžila ugovor sa Emanuelom Lulijem, mladim fudbalerom koji je ove sezone skrenuo pažnju na sebe i pokazao da bi mogao da bude važan deo budućnosti kluba iz italijanske prestonice.

Devetnaestogodišnji talenat potpisao je novi ugovor koji će ga za Romu vezati do leta 2031. godine. Prethodni aranžman isticao mu je na kraju tekuće sezone, pa je uprava kluba odlučila da reaguje i dugoročno osigura usluge jednog od najperspektivnijih igrača iz svoje omladinske škole.

1/4 Vidi galeriju FK Roma Foto: LaPresse / Sipa USA / Profimedia, Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alessandro Garofalo / Zuma Press / Profimedia

Posebne zasluge za njegov uspon pripadaju treneru Đan Pjeru Gasperiniju, koji je tokom leta navodno zaustavio njegov odlazak u drugoligaški Avelino. Prema navodima italijanskog transfer eksperta Nikoloa Skire, Luli je bio blizu promene sredine, ali je strateg Vučice verovao u njegove kvalitete i odlučio da mu pruži priliku u prvom timu.

Pokazalo se da je to bio pravi potez. Mladi fudbaler debitovao je za seniorsku ekipu Rome i već upisao šest nastupa u Seriji A, uz jedan postignut pogodak.

Njegov razvoj nije prošao nezapaženo, pa je produžetak saradnje jasan signal da Roma ozbiljno računa na njega u narednim godinama.

Za Lulija je ovo velika potvrda dosadašnjeg rada, ali i obaveza da nastavi da napreduje u jednom od najzahtevnijih fudbalskih okruženja u Italiji. Gasperini mu je otvorio vrata prvog tima, a sada će mladi talenat imati priliku da opravda poverenje i izbori još značajniju ulogu u dresu Vučice.

BONUS VIDEO: