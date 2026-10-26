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Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali su Lion rezultatom 1:0 u poslednjoj utakmici 8. kola francuske Lige 1.

"Sveci" su dugo pokušavali da "otključaju" bedem gostiju i u tome su uspeli tek u 72. minutu kada je Seni Majulu pogodio na asistenciju Mike Godsa.

Kao i mnogo puta ove sezone, nakon kasnog prvog stigao je brzi drugi pogodak, ovog puta za konačan ishod duela.

Igrao se 84. minut kada se i sam Mika Gods upisao u listu strelaca za krajnjih 2:0.

PSŽ se vratio na lidersku poziciju sa 17 osvojenih bodova, dok ih Lion ima tri manje na petom mestu.

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Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir