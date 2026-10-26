Luis de la Fuente proglašen je za najboljeg trenera prošle sezone nakon osvajanja Mundijala sa Španijom.
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NIJE BILO DILEME! De la Fuente najbolji trener!
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Selektor španske fudbalske reprezentacije Luis de la Fuente proglašen je za najboljeg trenera prošle sezone.
De la Fuente je na Mundijalu prošlog leta osvojio titulu prvaka.
Pre toga, bio je najbolji i 2024. na Evropskom prvenstvu.
- Biti među nominovanima je posebno. Želeo bih da se zahvalim ostalim nominovanima jer su učinili više nego dovoljno da ovo zasluže. Nagrada nije pojedinačna nagrada, ovo je za ceo tim, sjajan tim. Čast je trenirati i raditi sa vama. Hvala FS Španije. Tajna je zaista u radu sa fudbalerima koji su veoma velikodušni, rade solidarno i stavljaju tim iznad sebe - rekao je De la Fuente.
U ženskoj konkurenciji, za najboljeg trenera proglašen je Pere Romeu iz Barselone.
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