- Biti među nominovanima je posebno. Želeo bih da se zahvalim ostalim nominovanima jer su učinili više nego dovoljno da ovo zasluže. Nagrada nije pojedinačna nagrada, ovo je za ceo tim, sjajan tim. Čast je trenirati i raditi sa vama. Hvala FS Španije. Tajna je zaista u radu sa fudbalerima koji su veoma velikodušni, rade solidarno i stavljaju tim iznad sebe - rekao je De la Fuente.