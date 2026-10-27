Slušaj vest

Treći put u karijeri Aleksija Puteljas je osvojila "Zlatnu loptu", priznanje za najbolju fudbalerku na svetu.

Puteljas je nagradu dobila na ceremoniji održanoj u Londonu u ponedeljak uveče.

1/6 Vidi galeriju Aleksija Puteljas, Zlatna lopta Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Otac usadio ljubav prema fudbalu

Aleksija je rođena u mestašcu Molet del Valjes u Kataloniji. Sa samo sedam godina je počela da trenira fudbal, i to na nagovor svog oca koji ju je redovno vodio na utakmice Barselone. Kada je Barselona gostovala, utakmice je sa porodicom gledala u lokalnom baru.

Kao svoje idole navodila je Andresa Inijestu, Rivalda i Ronaldinja.

Njen otac je preminuo 2012. godine, a kada je 2021. godine osvojila prvu "Zlatnu loptu", posvetila ju je upravo njemu.

Bila je veoma bliska sa ocem, koji se rano u svom životu suočio sa srčanim problemima. Kada je Aleksija igrala u Levanteu, svaki put je putovao u Valensiju kako bi gledao njene mečeve. Aleksija, koje tada završavala srednju školu, razmišljala je da upiše medicinu kako bi pomogla svom ocu. Posle smrti oca, svaki gol je proslavljala pokazujući prstom ka nebu u znak posvećenosti svom ocu.

Uprkos tome što je u omladinskim selekcijama i po nekoliko godina bila mlađa od nekih saigračica, dobila je kapitensku traku jer je veoma rano pokazivala znake liderstva.

Devojka rođena 4. februara 1994. godine prvi put je zaigrala za Barselonu 2005. godine, ali njen omladinski tim. Osvojila je Kup Katalonije i ligu, ali umesto da se pridruži seniorskom timu, zbog velikih problema unutar kluba, prešla je u lokalni Espanjol. Debitovala je za prvi tim sa 15 godina, a 2010. godine osvojila Kup kraljice.

Sa Barselonom osvojila bukvalno sve

Devojački san da zaigra za slavni klub sa stadiona "Kamp Nou" ostvario joj se u sezoni 2012/13. I već odmah osvojila duplu krunu.

Kapitensku traku je zadužila 2021/22, nasledivši legendarnu Viki Losadu.

Četiri puta je osvojila Ligu šampiona, i to u sezonama 2020/21, 2022/23, 2023/24 i 2025/26.

Kada je reč o klupskim rezultatima, Aleksija Puteljas iza sebe ima izuzetno uspešnu sezonu.

Kao kapitenka Barselone predvodila je ekipu do sva četiri trofeja u sezoni 2025/26.

Katalonski klub osvojio je špansku ligu, Kup kraljice, španski Superkup i Ligu šampiona.

Puteljas je u maju, sa dva gola u polufinalu Lige šampiona, dodatno učvrstila svoje mesto među najboljim strelkinjama u istoriji Barselone.

Za svoje partije dobila je i priznanje za najbolju igračicu završnog turnira, prema navodima izvornika.

Trostruka osvajačica Zlatne lopte se tako izjednačila sa bivšom saigračicom Aitanom Bonmati, koja je trofej osvajala tri puta.

Puteljas je bila važan deo i španske reprezentacije koja je osvojila Ligu nacija.

Za reprezentaciju Španije debitovala je 2013. godine. Osvojila je Svetsko prvenstvo 2023. godine, a danas je igračica sa najviše nastupa u zemlji.

"Postoji samo jedna kraljica"

Prepuni stadion "Kamp Nou" u Barseloni skandirao je Puteljasovoj "Postoji samo jedna kraljica". Bila je to situacija pošto je postigla gol u svojoj 500. utakmici za Barselonu. A sa druge strane terena rival u četvrtfinalu Lige šampiona bio je Real.

Aleksija je 14 godina igrala za Barselonu i čak osam uzastopnih puta stigla do polufinala Lige šampiona. Netom potom je postigla dva gola u polufinalu protiv Bajerna iz Minhena i uvela klub u šesto uzastopno finale.

A u Oslu je predvodila Barselonu do četvrte titule šampiona Evrope u pobedi od 4:0 protiv Liona.

Nedugo po završetku sezone napustila je Barselonu i zbog novih izazova prešla u Premijer ligu gde nastupa za "Lavice" iz Londona.

Rame uz rame Mesiju i Krojfu

Tokom karijere u Barseloni, pored četiri Lige šampiona, osvojila je devet titula prvaka Španije, od toga šest uzastopnih. Ukupno je sa Barselonom osvojila 32 trofeja.

Ipak, jedan se izdvaja. Osvojila je nagradu "Svetog Đorđa", najviše civilno odlikovanje u Kataloniji. Time je postala tek treća iz sveta fudbala kojoj je pripalo to priznanje. Pre nje, to su dobili samo Johan Krojf i Lionel Mesi.